Policía de Israel ataca casa de familia palestina en Jerusalén

Entornointeligente.com / La Policía de Israel atacó este miércoles y destruyó la casa de una familia palestina en el barrio Sheij Jarrá, símbolo de la lucha contra la ocupación de Jerusalén Este y sitio de confrontaciones por varios meses.

LEA TAMBIÉN:

Represión israelí deja 16 palestinos detenidos y varios heridos

Los agentes entraron de madrugada al domicilio de la familia que llevaba desde 2017 bajo amenaza de expulsión y con una campaña de respaldo en los Territorios Palestinos y en el extranjero. Los uniformados evacuaron a los que estaban en el hogar y se arrestaron a 18 personas en la operación, que justificaron con el argumento de que la vivienda era ilegal.

Medios internacionales confirman que la casa de unos 120 metros cuadrados fue demolida, a lo que se suman los testimonios de testigos en el lugar que afirman que fue con una excavadora.

��At 3:00am this morning, in the dead of winter, Israeli occupation authorities invaded the Salhiyeh home in #SheikhJarrah in occupied #Jerusalem , violently evicting family members, arresting everyone & despite international outcry, illegally demolished the #Palestinian home @UN https://t.co/E2F1D8O628

— State of Palestine (@Palestine_UN) January 19, 2022 “Durante la noche, la Policía israelí ejecutó la orden de expulsión de edificios ilegales en un terreno previsto para una escuela destinada a niños que requieren cuidados especiales en Jerusalén Este”, precisó el comunicado de la Policía.

A su vez, las fuerzas de seguridad aseguraron que la familia Salhiya se negó a “acceder a entregar el terreno” en reiteradas ocasiones. Este terreno se ubica en Jerusalén Este, ocupado ilegalmente en 1967 y luego anexada por Israel.

El lunes pasado, tras la llegada de los oficiales, la familia Slhiya se atrincheró con un barril de gasolina y amenazó con inmolarse si los forzaban a abandonar el sitio. Las negociaciones estuvieron sucediendo desde ese día.

El abogado de la familia, Walid Abu Tayeh, apuntó que 20 personas fueron arrestadas en el operativo, entre ellas Mahmud Salhiya, otros miembros de la familia y seis israelíes que llegaron a ayudarlos.

Tayeh detalló que la esposa de Mahmud, Meital, es una judía israelí y subrayó que el Tribunal Supremo examinará el caso el 23 de enero. Ellos vivían con sus hijos, la madre y hermana de Saljiya y los hijos de ella, de acuerdo con el abogado.

La zona de Sheij Jarrá ha vivido varios choques entre los colonos y la Policía israelí en señal de protesta contra los desalojos y en apoyo a las familias palestinas. Con los disturbios por esta causa desatados en mayo, se avivó una ola violenta entre el movimiento islamista Hamás que domina en la Franja de Gaza, zona bloqueada por las fuerzas israelitas y el Gobierno de Israel.

“Israel’s denial of #Palestinian rights & defiance of the int. comm. has continued for so long bc it can rely on the fact there will be criticism & condemnations but there won’t be consequences. END Israeli impunity”

Read stmt.�� @pmofa @UN @UNISPAL @NorwayUN #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/EC9KkUbunn

— State of Palestine (@Palestine_UN) January 19, 2022 El ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, Riad Malki, denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la impunidad con la que actúa Israel sobre el territorio ilegalmente ocupado.

“La negación de Israel de los derechos palestinos y el desafío a la comunidad internacional ha continuado durante tanto tiempo porque se puede confiar en el hecho de que habrá críticas y condenas, pero no habrá consecuencias”, señaló el diplomático.

A su vez, Malki mencionó que el 2021 fue el año más mortífero en una década para los palestinos, especialmente para los niños y notablemente en la sitiada Franja de Gaza.

El funcionario llamó al cese de la impunidad de Israel y expresó que su pueblo está ahí para quedarse, por eso urgió a la comunidad internacional a parar tanto sufrimiento innecesario.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com