Piden ayuda para Eloy Jáuregui: periodista necesita donantes de sangre

Entornointeligente.com / El reconocido periodista y poeta Eloy Jáuregui está delicado de salud debido a una anemia severa. Por ello, necesita con urgencia seis unidades de sangre.

Ante esto, sus amigos del medio y familiares se han unido para que este pedido llegue a más personas. Los que estén interesados y estén en condiciones, tienen que acercarse al Hospital Edgardo Rebagliati Martins, que está en Jesús María, desde este miércoles 19 hasta el sábado 22 del mismo mes.

El horario es de 7.00 a. m. a 3.00 p. m. Los que necesiten mayor información al respecto pueden comunicarse al número 985892171.

¿Cuántas veces al año se puede donar sangre? De acuerdo a EsSalud, los hombres pueden donar cuatro veces al año y las mujeres tres. El proceso solo dura media hora y con este acto solidario se puede apoyar a tres pacientes.

A través de su portal, la institución también aclaró que los ciudadanos no aumentan de peso luego de donar sangre. Asimismo, desmintieron que las personas con tatuajes o piercings no puedan donar.

Requisitos para donar sangre Tener entre 18 y 60 años (esto aplica para mujeres y hombres) Pesar igual o más de 50 kilos Los hombres no deben de haber donado sangre en los últimos tres meses. En el caso de las mujeres, el plazo es de cuatro meses. Haber dormido bien la noche anterior Tomar desayuno o almuerzo ligero antes de donar sangre No haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año No haber consumido alcohol en las últimas 72 horas

