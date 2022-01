Copa do Mundo 2022: Fifa inicia primeira fase de venda de ingressos

Entornointeligente.com / QATAR — Começou nesta quarta-feira a primeira fase da venda de ingressos da Copa do Mundo 2022, a ser realizada no Qatar, em novembro. Nesta etapa inicial, disponível até 8 de fevereiro, os compradores sinalizam o interesse nas entradas. A Fifa vai alocar os ingressos apenas após o encerramento do período de inscrição.

Todos o candidatos aprovados, parcialmente aprovados ou não aprovados serão notificados do resultado até 8 de março, juntamente com as datas das etapas seguintes de venda e o prazo para pagar os ingressos adquiridos.

Assim como ocorreu nas edições de 2010, 2014 e 2018, os residentes do país-sede terão direito a preços especiais, identificados pela categoria 4. Neste caso, as entradas têm preço inicial de 40 riales catarianos, R$ 60 na cotação atual. Para os fãs de futebol de outros países, há três categorias de entradas, sendo a primeira a mais cara, com assentos mais privilegiados nos estádios.

As entradas para o jogo de abertura variam de 200 a 2.250 riales catarianos (de R$ 350 a R$ 3.340) . Já a final, vai de 750 a 5.850 riales catarianos ( De R$ 1.146 a R$ 8.944,51). A solicitação deve ser feita no site FIFA.com/tickets . Uma família pode adquirir até seis lugares por partida e um total de 60 ingressos durante toda a competição.

Fifa inicia primeira fase de venda de ingressos da Copa do Mundo Catar. Na foto, preços para assistir jogos únicos Foto: Reprodução

A partir de hoje será possível escolher as seguintes formas de ingressos:

Jogo único Ingressos para uma partida específica, disponíveis para todas as partidas, desde o jogo de abertura até a final.

Pacote de equipe Para quem quer acompanhar um determinado time em todas as etapas de sua jornada no Catar, começando pela primeira partida da fase de grupos.

Pacote para quatro estádios Dá direito a assistir jogos diferentes em quatro estádios. A oferta é possível graças às curtas distâncias entre os locais de partida no Catar

Ingressos de acessibilidade Fazem parte de qualquer um dos produtos listados acima e proporcionam às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida instalações e espaços adaptados

Entornointeligente.com