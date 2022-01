La CPI da un plazo de tres meses al régimen de Maduro para responder por los crímenes de lesa humanidad

Entornointeligente.com / Por lapatilla.com

La Fiscalía respetuosamente informa a la Sala de Cuestiones Preliminares que el 16 de diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 18 del Estatuto de Roma, se notificó a todos Estados Partes de la decisión del Fiscal del 3 de noviembre de 2021 de iniciar un investigación sobre la Situación en Venezuela. En la notificación a los Estados, el Fiscal detalló el alcance de la Situación objeto de investigación y establecer el estado de las diligencias y la cooperación. atractivo

Estados a informar a la Corte, dentro del tres mes siguiente a la recepción de la notificación prevista en el artículo 18 si estaban investigando o habían investigado a sus nacionales u otros individuos dentro de sus jurisdicciones con respecto a los actos delictivos presuntamente cometido en la Situación. Para ayudar a los Estados en su determinación, el Fiscal también transmitió un resumen de las conclusiones de su examen preliminar.

El mismo día 16 de diciembre de 2021, además de la notificación al Fiscal también envió una carta por separado a las autoridades venezolanas sobre los pasos propuestos para implementar y dar efecto concreto al MdE entre la Fiscalía y Venezuela. Para este fin y también para abordar los pasos procesales relacionados con el proceso del artículo 18, el Fiscal y representantes de alto nivel del Gobierno venezolano buscaron concertar una reunión presencial en la sede de la Corte en diciembre de 2021. Debido a una coyuntura de los acontecimientos, la reunión no pudo llevarse a cabo como estaba previsto.

Noticia en desarrollo

