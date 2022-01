Integrantes de escolas de samba terão de usar máscaras em desfiles em SP, define Prefeitura

Entornointeligente.com / SÃO PAULO – As escolas de samba terão que adotar máscaras e comprovante de vacinação para foliões e público, entre outras exigências, para desfilar no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista. O protocolo sanitário para os desfiles do carnaval deste ano foi anunciado nesta quarta-feira pela Prefeitura e prevê o adiamento do evento se o quadro da pandemia se agravar nas próximas semanas.

Leia: Curto-circuito provoca incêndio durante show do Olodum

Entre as diretrizes para a realização dos desfiles estão ainda o limite de ocupação máxima de 70% da capacidade de público em todos os setores, incluindo arquibancada, camarotes e pista; controle de público na concentração e dispersão e recomendações para os ensaios técnicos e encontros nas quadras e pré-cadastro de componentes do desfile com o passaporte da vacina, que será exigido também para foliões e públicos, assim como o uso obrigatório de máscara.

Com isso, será excluído do julgamento do carnaval deste ano o quesito “Harmonia”, que avalia, justamente, se os integrantes das escolas de samba cantam o samba enredo. Por outro lado, caberá aos chefes de alas conferirem o uso das máscaras pelos componentes das escolas, pois o uso incorreto poderá levar à perda de pontos no quesito “Fantasia”.

Pandemia: Mesmo com avanço da Ômicron, especialistas defendem retorno presencial de aulas no país

As medidas sanitárias coincidem com as que foram propostas anteriormente pela Liga das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP).

Segundo a prefeitura, os organizadores dos eventos permitidos durante o carnaval terão a responsabilidade de cumprir com as obrigações e recomendações descritas no protocolo sanitário.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com