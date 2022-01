EUA indicam Elizabeth Bagley como nova embaixadora no Brasil

Entornointeligente.com / O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira a indicação de Elizabeth Bagley como embaixadora no Brasil. O nome dela ainda precisa ser aprovado pelo Senado americano.

Bagley foi embaixadora em Portugal entre 1994 e 1997, durante o governo de Bill Clinton, e também serviu como representante especial para a Assembleia Geral da ONU, segundo um comunicado da Casa Branca, acrescentando que ela “trabalha com diplomacia e advocacia há mais de quatro décadas”. Atualmente, é proprietária e diretora da empresa de telefonia celular SBI no estado do Arizona.

Doutora em direito pela Universidade de Georgetown, ela já foi conselheira dos secretários de Estado John Kerry e Hillary Clinton, nos governos de Barack Obama, e Madeleine Albright, no governo de Bill Clinton.

Segundo o jornal americano Wall Street Journal, Bagley é uma doadora de longa data do Partido Democrata, sigla do presidente Joe Biden.

A missão diplomática em Brasília está sem embaixador desde meados de 2021, quando Todd Chapman — que fora indicado pelo ex-presidente Donald Trump — anunciou sua aposentadoria após comandar a representação diplomática desde março de 2020.

O governo americano também indicou nomes para outras embaixadas: Jane Hartley — ex-embaixadora na França — para o Reino Unido, Alexander Laskaris — membro de carreira do Serviço de Relações Exteriores e ex-embaixador na Guiné — para o Chade e Alan Leventhal — presidente e CEO da empresa de investimentos imobiliários Beacon Capital Partners — para a Dinamarca.

