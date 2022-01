Bono Yanapay Perú: consulta en este link quiénes cobran HOY, 19 de enero

Entornointeligente.com / El Gobierno de Pedro Castillo otorga e l Bono Yanapay Perú que es un apoyo económico de 350 soles, a las familias en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que han sido afectadas por la crisis originada por la COVID-19. Asimismo, va dirigido a todos los peruanos de los programas sociales como: Juntos, Pensión 65 o Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Para poder cobrar el bono, el Gobierno ha dispuesto seis modalidades: depósito en cuenta, billetera digital, cuenta DNI, banca celular del Banco de la Nación, carritos pagadores y pago a domicilio. Revisa la nota para conocer todos los detalles y conoce cómo cobrar hoy, 19 de enero de 2022.

PUEDES VER: Bono de 210 soles: link para revisar si me corresponde el subsidio PUEDES VER: Bono Yanapay: más de 11 millones 200.000 beneficiarios ya cobraron el subsidio Bono Yanapay Perú: ¿cómo saber si soy beneficiario? Para corroborar si accedes o no al subsidio, debes ingresar a la plataforma oficial del Bono Yanapay. Necesitarás tu Documento de Identidad (DNI) para completar las casillas que se requieren.

Ingresar al siguiente enlace: consultas.yanapay.gob.pe Coloca el número de tu DNI Ingresa la fecha de la emisión del DNI Acepta la política de privacidad Haz clic en la opción Consulta si eres beneficiario. Bono Yanapay Perú: cronograma de pagos Grupo 1 (desde el 13 de septiembre): ciudadanía que forma parte de los programas sociales Pensión 65, Juntos y Contigo Grupo 2 (desde el 5 de octubre): usuarios con cuentas bancarias, billeteras digitales, banca celular y cuenta DNI (Banco de la Nación) Grupo 3 (desde el 18 de octubre): peruanos que viven en comunidades rurales sin acceso a sistemas financieros Grupo 4 (desde el 2 de diciembre): personas sin cuentas bancarias que recibirán el Bono de 350 soles a través de las ventanillas del Banco de la Nación. Bono Yanapay Perú: revisa las modalidades de pago Existen seis modalidades para que las y los beneficiarios puedan cobrar el Bono Yanapay. Conócelos a continuación:

Depósito en cuenta Billetera digital Cuenta DNI Banca celular del Banco de la Nación Carritos pagadores Pago a domicilio. Bono Yanapay: requisitos y montos El Bono Yanapay se entrega a las siguientes personas:

Mayores de edad que forman parte de hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad de nuestro país, así como también aquellos hogares que cuenten con beneficiarios de los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo Personas que viven en moradas sin ingresos del mercado formal de trabajo, pensionistas y practicantes. Los ingresos, del hogar, no obstante, no deben ascender los S/ 3,000 soles en su totalidad Se entrega una subvención adicional de S/ 350 para las familias que cuenten dentro de sus integrantes con personas mayores de edad que tengan a cargo uno o más niños. ¿Cómo activar la Cuenta DNI? Las personas ingresan a la plataforma digital deberán seleccionar la opción “Activa tu cuenta” e ingresar su número de DNI. Luego, colocar los datos de autenticación personales como colocar su número de celular con una antigüedad no menor de seis meses y su correo electrónico.

El Banco de la Nación anunció que este proceso será imprescindible para la activación de la Cuenta DNI, requisito previo para recibir los fondos del Bono 350. Asimismo, mencionó que la cuenta no podrá ser usada para transacciones fuera del país. Agregó que los clientes de la Cuenta DNI solo podrán tener hasta S/ 10,000 de saldo en su cuenta.

Requisitos para activar la Cuenta DNI Ser beneficiario del apoyo económico individual Yanapay en la modalidad de pago Cuenta DNI. Contar con una línea celular a tu nombre (asociada al DNI), con mínimo 30 días de activación. Tener un correo electrónico. ¿Cómo usar la Cuenta DNI? Luego de haber activado la Cuenta DNI, los beneficiarios del Bono Yanapay Perú podrán retirar el apoyo económico a través de los cajeros automáticos MultiRed del Banco de la Nación , comprar en negocios afiliados a la app VendeMás de Niubiz, y realizar transferencias de dinero a través de la billetera digital Bim.

