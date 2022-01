Anvisa discute liberação de autotestes para Covid-19 nesta quarta-feira e decisão deve sair ainda hoje

Entornointeligente.com / BRASÍLIA — A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu pedir informações adicionais ao Ministério da Saúde antes de autorizar o uso de autotestes de Covid-19 no Brasil. Estratégia foi encampada pelo Ministério da Saúde na semana passada, quando encaminhou o pedido de liberação dos exames caseiros à autarquia. A decisão foi anunciada em reunião da diretoria colegiada nesta quarta-feira.

Na solicitação, a pasta classificou a ferramenta como “excelente estratégia de triagem”. Relatora do pedido, a terceira-diretora da Anvisa, Cristiane Rose Jourdan, sustentou que a aprovação do autoteste pode ser benéfica para o controle da pandemia e que o exame caseiro é simples e de fácil manuseio para a população, mas que o resultado não é conclusivo.

— O maior acesso à testagem pela população nos possibilitará adotar medidas de isolamento e contenção da disseminação. O cenário atual da pandemia confirma o grande poder de transmissão da variante Ômicron. Tal situação aumentou exponencialmente a demanda por testes e a necessidade por testagem —afirmou a terceira-diretora da Anvisa e relatora do pedido, Cristiane Rose Jourdan.

A Anvisa sustenta a necessidade de implementação de políticas públicas, por parte do ministério, para o uso dos autotestes. Dentre os critérios, Jourdan sustentou a importância de atendimento e apoio clínico, rastreamento de contatos, campanhas de comunicação, interpretação e notificação do resultado.A Procuradoria da agência analisou a nota técnica enviada pela pasta e constatou, em parecer, que a formalização desse tipo de demanda.

— Seria necessário que o Ministério da Saúde estabeleça como se daria a notificação de casos de infecção confirmados a partir do uso dos autotestes.

Nessa esteira, a urgência o acesso à testagem e as altas taxas de transmissão justificariam a liberação. No seu voto, favorável à liberação, Jourdan sustentou, ainda, que simplicidade e complexidade de execução do exame, o público-alvo, fatores humanos como a usabilidade e medidas de segurança deveriam ser consideradas.

Os diretores Romison Mota, Alex Campos e Meiruze Freitas pediram diligências sobre o tema em até 15 dias, isto é, informações adicionais ao ministério.

— A documentação elaborada pelo Ministério da Saúde carece de informações relevantes para respaldar de forma robusta o processo — disse Mota.

