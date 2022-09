19 de setembro: a surpreendente coincidência de datas de grandes terremotos no México

Entornointeligente.com /

19/09/2022 16h25 Atualizado 19/09/2022

1 de 3 Moradores da Cidade do México esperam na rua após um terremoto atingir a costa oeste do país — Foto: REUTERS/Carlos Perez Gallardo Moradores da Cidade do México esperam na rua após um terremoto atingir a costa oeste do país — Foto: REUTERS/Carlos Perez Gallardo

O México registrou nesta segunda-feira (19) mais um terremoto de forte intensidade . Pouco depois das 13h no horário local (15h em Brasília), o tremor de magnitude 7,6 atingiu a costa do Pacífico do país, na região da divisa dos estados de Michoacán e Colima, a uma profundidade de cerca de 15 km.

Imediatamente chamou a atenção de muitos mexicanos nas redes sociais o fato de o abalo ter ocorrido num 19 de setembro , pois o país teve grandes tremores na mesma data nos anos de 2017 e 1985, com 369 e mais de 10 mil mortos, respectivamente.

Inclusive, nesta data, já é feita anualmente uma grande simulação nacional para preparar a população para terremotos e para relembrar o desastre de 1985, o mais letal de todos.

Nesta segunda, também foi assim. O tremor em Michoacán veio pouco mais de uma hora após o exercício de simulação.

2 de 3 Moradores removem destroços de edifício danificado após terremoto atingir a Cidade do México nesta terça-feira, 19 de setembro de 2017 — Foto: Alfredo Estrella/AFP Moradores removem destroços de edifício danificado após terremoto atingir a Cidade do México nesta terça-feira, 19 de setembro de 2017 — Foto: Alfredo Estrella/AFP

E em 2017 foi parecido: os cidadãos se mobilizavam em homenagem à memória das vítimas do terremoto de 8,1 graus de magnitude de 1985 quando, duas horas depois, outro tremor de 7,1 os atingiu violentamente.

De repente, a capital mexicana, de mais de 20 milhões de habitantes, revivia o pesadelo de 32 anos antes: edifícios reduzidos a escombros enquanto, pelas ruas, voluntários corriam para encontrar vítimas entre os destroços.

Terremoto atinge o México

«É o mesmo pesadelo de 1985», lamentava Georgina Sánchez em uma conversa com a AFP logo depois do tremor.

A questão é se as autoridades aprenderam as lições desses terremotos. De acordo com muitos engenheiros, investigadores e ativistas ouvidos em 2018 pela agência AFP, não.

Supunha-se que o terremoto de 1985 marcaria «um antes e um depois» na história do México , diz o escritor e jornalista Héctor de Mauleon.

3 de 3 Sismo no México em 2017 aconteceu no mesmo dia em que tremor que devastou o país em 1985 — Foto: Yuri Cortez/AFP Sismo no México em 2017 aconteceu no mesmo dia em que tremor que devastou o país em 1985 — Foto: Yuri Cortez/AFP

Após a tragédia, a Cidade do México adotou uma estrita lei de construção.

Analistas políticos assinalam, inclusive, que esse tremor, que sobrecarregou as autoridades, contribuiu para a transição de regime de partido único a uma transformação democrática nos 15 anos seguintes.

Em 2017, 38 edifícios caíram, a maioria deles construídos antes de 1985, mas houve casos nos quais foram modificados fora da lei.

«Me dá muita indignação que a cada vez que a Cidade do México treme, parece que treme pela primeira vez», acrescenta De Mauleon.

A organização Mexicanos contra a Corrupção analisou 28 edifícios e encontrou impressionantes evidências de que, como em 1985, a corrupção das construtoras e autoridades que devem regulá-las foram responsáveis pelos desabamentos.

«Os terremotos não matam. A corrupção, sim», diz Salvador Camarena, diretor de investigação da organização.

Além disso, ninguém foi preso pelas mortes causadas: membros de empresas que violaram os códigos de construção, proprietários que fizeram modificações irregulares que afetaram a estrutura, autoridades que se omitiram.

O único engenheiro que foi alvo de uma ordem de captura por um desabamento em 1985, Max Tenenbaum, não só evitou a prisão como continuou o seu negócio. Dois de seus edifícios caíram em 2017 matando 23 pessoas, segundo a Mexicanos contra a Corrupção.

