1822 – Uma Conquista dos Brasileiros: entenda a importância da princesa Leopoldina na proclamação da independência

21/08/2022 21h11 Atualizado 21/08/2022

‘1822 – Uma conquista dos brasileiros’: segundo episódio da série fala sobre o Dia da Independência

Quando se fala na declaração de independência do Brasil , muita gente pensa no famoso grito às margens do rio Ipiranga, há quase 200 anos. A cena aconteceu onde é hoje o Parque da Independência, na capital paulista. Mas onde, exatamente, dentro do parque?

O salão nobre do Museu do Ipiranga, em São Paulo , foi feito sob medida para a obra criada em 1888 pelo pintor Pedro Américo. O quadro ‘Independência ou morte’.

Mônica Sanches : Muita coisa que a gente vê não aconteceu exatamente assim né, Lilia?

Lilia Schwarcz, historiadora : Não. O próprio artista Pedro Américo escreveu um livro dizendo uma frase do tipo: 'A realidade inspira, mas não escraviza'. Então a intenção do pintor é elevar o momento. E ele eleva para valer.

A historiadora Lilia Schwarcz acaba de lançar um livro sobre as principais imagens da independência . Ela descobriu várias interpretações que o artista fez sobre a cena.

«O príncipe também não estava montado num cavalo. Pedro Américo sabia disso porque viagens de longa distância eram todas vencidas em lombo de burro», explica.

Veja todos os episódios da série especial do Fantástico

O grito aconteceu quando dom Pedro foi resolver uma disputa pelo comando pela província de São Paulo . No dia 7 de setembro, a comitiva vinha de Santos, subindo a serra. O príncipe devia ter usado roupas bem mais leves que o uniforme de gala.

«E os documentos dizem que ele não encontrava nos seus melhores dias nas suas funções intestinais, digamos assim. De tempos em tempos, Dom Pedro era obrigado a apear-se», explica Lilian.

Quando o príncipe Dom Pedro partiu para São Paulo com sua comitiva, ele deixou no comando, como regente do reino do Brasil a esposa dele, a princesa Leopoldina .

No dia 2 de setembro de 1822, ela convocou ministros e procuradores para o palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Um quadro, do Museu Histórico Nacional reproduz o conselho de estado . O desafio era como reagir a Portugal, que anulava poderes de Dom Pedro e mandava mais tropas para evitar a independência do Brasil.

«E a solução, a princípio, claro nas cartas que depois ela escreveu, e o José Bonifácio também que foram encaminhadas a Dom Pedro, era na direção de que a declaração da separação política fosse realizada o mais rapidamente possível», explica a historiadora Cecília Helena.

Cinco dias depois as cartas de Leopoldina e Bonifácio alcançaram Dom Pedro em São Paulo , e provocaram o grito às margens do Ipiranga . A pintura «sessão do conselho» é de autoria de uma mulher, a artista Georgina de Albuquerque, que relembrou o episódio em 1922 para fazer uma homenagem à imperatriz.

«Não resta a menor dúvida de que naquele momento ela assumiu um protagonismo. Que não é muito comum a gente encontrar nos livros de história, né? Que sempre colocam a mulher nesse período numa posição absolutamente subalterna, né? Escondida, não é?», diz Cecília Helena.

A repórter Mônica Sanches traz esses e outros detalhes sobre aquele dia histórico, no segundo episódio da série. Veja a íntegra no vídeo acima.

