Modelos posam nus para conscientizar sobre diminuição do Mar Morto, em Israel; veja fotos

Entornointeligente.com / ARADE, ISRAEL — Cerca de 200 modelos posaram nus e pintados de branco neste domingo nas margens do Mar Morto, na cidade de Arade, em Israel. A intervenção fez parte de um projeto fotográfico que tem objetivo de conscientizar sobre os efeitos das mudanças climáticas no local. O lago salgado tem encolhido cerca de um metro a cada ano.

Leia: Piloto fotografa momento em que aeronave atravessa as luzes da aurora boreal, no Alasca

O ensaio foi coordenado e realizado pelo fotógrafo americano Spencer Tunick. O artista esteve em Israel convidado pelo Ministério do Turismo do país. A ideia era retratar o encolhimento do Mar Morto por meio da nudez.

Modelos posam nus para conscientizar sobre diminuição do Mar Morto, em Israel O fotógrafo Spencer Tunick orienta os modelos nus durante ensaio nas margens do Mar Morto, em Israel Foto: MENAHEM KAHANA / AFP Modelos posam para o fotógrafo Spencer Tunick nas margens do Mar Morto, em Israel Foto: AMIR COHEN / REUTERS O fotógrafo Spencer Tunick orienta os modelos nus durante ensaio nas margens do Mar Morto, em Israel Foto: MENAHEM KAHANA / AFP Modelos posam para o fotógrafo Spencer Tunick nas margens do Mar Morto, em Israel Foto: MENAHEM KAHANA / AFP Modelos posam para o fotógrafo Spencer Tunick nas proximidades do Mar Morto, em Israel Foto: MENAHEM KAHANA / AFP Pular PUBLICIDADE O fotógrafo americano Spencer Tunick é conhecido pelos ensaios de nudez Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

— Para mim, o corpo representa beleza, vida e amor — disse Tunick, em entrevista à agência France Press. O fotógrafo já fez ensaios com nudez ao redor de todo o mundo.

Tunick explicou que foram reunidas pessoas com diferentes perfis: homens e mulheres, eretos e curvados, gordos e magros. Os corpos foram cobertos com tinta branca para evocar a história bíblica da esposa de Lot, que teria se transformado em uma estátua de sal.

Leia: Brasileiro é condenado a um ano em liberdade condicional por invasão ao Capitólio nos EUA

As despesas de Tunick foram pagas pelo Ministério do Turismo. A prefeitura de Arade forneceu funcionários e cobriu outras despesas, disse o prefeito Nisan Ben Hamo, à France Press.

A iniciativa, no entanto, também provocou reações. Líderes conservadores de Israel criticaram o ensaio fotográfico e chamaram de “evento de abominação em massa”, segundo a agência de notícias francesa.

Ben Hamo respondeu aos críticos. O prefeito considerou o evento como uma afirmação de Arade como “cidade liberal”. E afirmou que o ensaio traga mais visitantes à cidade e, com isso, ajude a arrecadar fundos para um novo museu sobre o Mar Morto.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com