VÍDEO: veja Fukushima e Miyagi, subsedes das Olimpíadas, antes e depois do tsunami de 2011 Terremoto com magnitude 9,1 em março de 2011 causou um tsunami que devastou o nordeste do Japão. Com o mote 'Jogos da Recuperação e da Reconstrução', organizadores levaram alguns jogos de futebol, beisebol e softbol a essas localidades. Por G1

Duas das áreas mais atingidas pelo terremoto e tsunami que devastaram o Japão em 2011, as prefeituras de Miyagi e Fukushima receberão algumas competições dos Jogos Olímpicos de Tóquio a partir de 20 de julho (horário de Brasília). A ideia dos organizadores é mostrar ao mundo como a região se recuperou do “desastre triplo” — terremoto, tsunami e acidente nuclear — de 10 anos atrás. Veja no VÍDEO acima imagens de antes e depois da tragédia.

A cidade de Fukushima — cerca de 70 km distante da usina nuclear — receberá as duas primeiras rodadas do softbol e a estreia do beisebol. A primeiríssima competição dos Jogos Olímpicos, inclusive, será lá, com o jogo entre Austrália e Japão no softbol às 21h de 20 de julho (em Brasília). Antes mesmo da Cerimônia de Abertura, marcada para o dia 23.

Miyagi , por sua vez, receberá 10 partidas do torneio olímpico de futebol. Entre elas, está a primeira participação do Brasil nesta edição dos Jogos: uma disputa da seleção brasileira feminina contra a equipe da China , às 5h de 21 de julho (em Brasília) — também antes da abertura.

