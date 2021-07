Boris Johnson pide prudencia a la población en visperas del desconfinamiento en Inglaterra

Entornointeligente.com / El primer ministro británico, Boris Johnson, llamó este domingo 18 de julio a la población a ser “cautelosa”, en vísperas del levantamiento de casi todas las restricciones vinculadas a la pandemia de coronavirus en Inglaterra.

“Por favor, tengan cuidado y encaren mañana el siguiente paso (del desconfinamiento) con toda la cautela y respeto hacia los demás, por los riesgos que sigue presentando la enfermedad”, suplicó el líder conservador en un video publicado en Twitter.

Johnson, quien debió colocarse en aislamiento este domingo por haber estado en contacto con alguien infectado por Covid-19, destacó en su mensaje la “contagiosidad extrema” de la variante Delta del virus, responsable de un fuerte aumento de casos durante varias semanas.

