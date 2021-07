81% pedem uma remodelação, com Cabrita no topo da lista

Entornointeligente.com / Não haverá remodelação no Governo, disse António Costa há duas semanas. Está em contrapé com o país. Quando se pergunta aos portugueses se deve ou não haver remodelação, a resposta é clara: 81% dizem que sim e de preferência antes das eleições autárquicas de setembro (44%), revela a sondagem da Aximage para o DN, JN e TSF. O alvo principal é Eduardo Cabrita (78%). Mas, aconteça ou não, há um facto que outra maioria dá como adquirido: 75% acreditam que o Governo dura até ao fim da legislatura (em abril eram 84%).

Os meses de junho e julho voltaram a ser agitados para o Governo. E em particular para alguns ministros. As hipóteses de remodelação preencheram horas de comentário político televisivo. E até Marcelo veio a terreiro exigir, de novo, “estabilidade política” (assumindo, no fundo, que ela não existe). O auge da especulação surgiu quando Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, pré-anunciou o regresso ao posto de professor universitário. Foi apenas um “momento de ingenuidade”, apressou-se a dizer António Costa, com isso fechando, de novo, a porta à troca de ministros.

Subscrever Temido em segundo São muito poucos (19%) os portugueses que concordam com o chefe do Governo. Quatro quintos querem uma remodelação e, desses, cerca de metade já neste verão. É a data mais apontada por quase todos os segmentos partidários, incluindo os eleitores socialistas (43%). Os comunistas são a exceção, apontando como data ideal para a dança de ministros o final das negociações para o próximo Orçamento de Estado.

A Aximage também perguntou quem deve ser “despedido”. Mas deixou ao critério de cada inquirido dizer espontaneamente os nomes que entendesse. O ministro da Administração Interna surge destacado (78%). Sem surpresa, uma vez que foi em junho que Cabrita se envolveu em mais uma polémica: o carro onde seguia atropelou e matou um trabalhador na A6. Marta Temido é a senhora que se segue (29%). E logo depois Tiago Brandão Rodrigues (20%) e Francisca Van Dunem (19%).

