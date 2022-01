Van dos días sin luz en Ayacucho

Entornointeligente.com / Algunos vecinos dicen que perdieron alimentos ANELIM GONZÁLEZ

“Hace dos días se fue la electrecidad en todo el callejón número cuatro, al parecer la falla no es generalizada, porque he conversado con vecinos de las otras zonas y si tienen luz”.

Así lo declaró Jhonny González, residente de la comunidad, quien afirmó que un aproximado de 20 familias se ven afectadas por la falta de la energía eléctrica.

“Un vecino que pasaba comentó que vio que en una de las líneas del cableado con chispas, como haciendo cortos, pero no sabemos bien que fue lo que sucedió. Solo este callejón se quedó sin nada de luz”, expresó.

Explicó que desde el momento de la avería, han realizado los llamados pertinentes a Corpoelec, sin embargo, continúan a la espera de que una cuadrilla acuda a la comunidad.

“Estamos pendientes de la respuesta que nos pueda dar Corpoelec. Esto nos deja un poco angustiados, porque el problema en esta zona nunca ha sido por la luz, no sabemos que ha pasado realmente”, indicó.

Por su parte Daniel Rangel, vecino del lugar, manifestó que muchos de los alimentos, especialmente los congelados, han comenzado a caducar, esto ante la falta de refrigeración, lo que los ha llevado a buscar unas alternativas.

“Para la carne y el pollo tuvimos que comprar hielo, no estamos preparados para esta emergencia, por decirlo de alguna manera. Antes nuestro único problema es que se llevaron el foco de aquí y nunca lo regresaron, ahora tenemos días sin luz y no muchas soluciones”, aseveró. /at. Fotografía: Luis Maizo

