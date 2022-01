Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Santa Catarina deve voltar a registrar calor de 40ºC nesta terça-feira Altas temperaturas devem seguir no estado até sexta-feira, segundo a Defesa Civil. Por g1 SC

18/01/2022 05h02 Atualizado 18/01/2022

Calor acentuado persiste em SC; confira previsão

O calor intenso continua em Santa Catarina nesta terça-feira (18) e os termômetros voltam a marcar 40ºC no Oeste, Sul e Vale do Itajaí, segundo a Defesa Civil. No Norte catarinense, as temperaturas chegam aos 38ºC. Elas seguem elevadas até sexta (21), conforme o órgão. Há risco de temporais isolados para todas as regiões.

A previsão para Joinville , no Norte, é de 36ºC nesta terça. A mesma temperatura é prevista para Blumenau , no Vale do Itajaí. Já em Florianópolis , os termômetros devem marcar 33ºC no máximo, conforme previsão da Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento.

1 de 1 Onda de calor em Santa Catarina segue até 21 de janeiro — Foto: Tiago Ghizoni/NSC Onda de calor em Santa Catarina segue até 21 de janeiro — Foto: Tiago Ghizoni/NSC

Na segunda-feira (16), a temperatura mais alta no estado foi de 40,3°C, conforme o meteorologista Leandro Puchalski, em Caibi , no Oeste, próximo a divisa com o Rio Grande do Sul. A sensação térmica, porém, foi superior ao que indicaram os termômetros, conforme Puchalski, especialmente na faixa leste, que abrange o litoral.

A orientação da Defesa Civil é para que as pessoas se mantenham hidratadas com água e tenham cuidados com crianças, idosos e animais de estimação.

