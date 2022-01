Generación de los enchufaditos por Orlando Gutiérrez

Los antropólogos, sociólogos, suelen analizar por periodos las poblaciones, determinándolas por generaciones, así conocemos la generación Silent (Post Guerra 1930 -1948 austeridad ), Baby Boomers (1949-1968 Ambiciosos), la Generación X (1969- 1980 obsesivos por el éxito), los millennials generación Y (1981- 1993 Frustración), la actual Generación Z (1994-2010 irreverentes), son periodos de tiempos, donde estudian factores sociales, económicos y tecnológicos, que los tipifican por algunas variables. El caso particular de Venezuela, podemos recordar generaciones contemporáneas, muy notorias de alta significación, como fue la llamada Generación del 28, que influyó, en el liderazgo hasta los años 80. Después vendría, una generación, de los post Dictadura de Pérez Jiménez que tendría una extensión hasta los 90, luego entraríamos en la época post democrática o Chavista, la etapa de la Revolución, que después de ser un país con una Democracia estable, consolidada, con una clase media importante, un parque industrial sólido, una educación de calidad, servicios de salud de punta, una tasa de desempleo super bajísima, una inflación controlada, una industria petrolera de las mejores del mundo, el sector minero y metalúrgico desarrollado, una soberanía territorial segura , es decir un país en vías de desarrollo , profundamente Democrático, pasamos a la era post democrática, volvimos a una dictadura, en esta generación, han sido los jóvenes muy combatientes, les ha tocado muy difícil, tenemos una inmensa mayoría que adolecen de educación, por la política de Estado en querer destruir la educación, cercenando las universidades, estos jóvenes han tenido que emigrar los que pueden (Diáspora), el que se queda tiene ese sueño de emigrar, no puede estudiar, sino sobre vivir, estamos hablando de casi el 90% de la población juvenil, hay un remanente que son los “ENCHUFADITOS”, beneficiarios de las mieles del poder, gozando las danzas de los millones en dólares, viajando, abusando, con automóviles de marca costosa, comidas, parrandas, drogas, algunos estudiando en las mejores academias del mundo, son los hijos de los ministros y de los testaferros del régimen, a través de las redes nos enteramos, como son millonarios, llevando una vida lujuriosa, despilfarradores, vida de lujo, bacanales y hasta son nombrados con alta responsabilidad gubernamental, por supuesto con una absoluta ignorancia, sin formación académica ni experiencia laboral, son intocables, con la amenaza de ser ungido como herederos del trono, de la hacienda pública privada del mandatario, se ha presentado un hecho reciente, la abogada defensora de los derechos humanos y principal impulsora de la demanda ante la Corte Penal Internacional, la valiente y de gran decoro Dra. Tamara Suju, ha sido demanda en España, por uno de estos iconos de la juventud de los enchufaditos, el tal Nicolasito, ya la persiguieron en Polonia donde estaba exilada, ahora en su país España, le propusieron una conciliación, no es otra que la estrategia que eliminarla como obstáculo, para que no siga en sus misión de acusatoria contra el régimen, su demandante el triste celebre Ex juez español destituido Garzón, el argumento “se mancilla su honor de este joven en ascenso meteórico de la política venezolana”, lo que tenemos que repensar los conceptos de los nuevos valores de la política revolucionaria, que entender por honor, será así como el lema de la guardia Nacional “el honor es su divisa”, estos conceptos de ética, moral honor, tienen una nueva connotación en la conducta de los enchufaditos

