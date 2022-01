Fabricio, Figueres y Lineth empatados en primera ronda

Entornointeligente.com /

Un estudio de la casa encuestadora Índice S.A. señala un triple empate electoral entre los candidatos José María Figueres (Liberación Nacional-PLN), Lineth Saborío (Unidad Social Cristiana-PUSC) y Fabricio Alvarado (Nueva República). De acuerdo con el análisis de datos, Figueres y Alvarado se disputan el primer lugar de la intención de voto de los costarricenses con un 23% y la socialcristiana se mantiene un punto porcentual debajo, obteniendo así el tercer lugar en la preferencia de los ticos. La tendencia de Índice revela que, tal como distintas casas encuestadoras, una segunda ronda sería inminente, puesto que ninguno de los 25 aspirantes a la silla presidencial alcanza el 40% de la intención de voto. En menor escala se encuentra el aspirante del Frente Amplio (FA), José María Villalta Flórez-Estrada, con un 8%, seguido por Rodrigo Chaves (Progreso Social Democrático, con 3%) y Rolando Araya (Costa Rica Justa, con 2%). La intención de voto por otros candidatos alcanza un 11% y los datos detallan, además, que el 8% no sabe por quién se decantaría en los comicios del próximo 6 de febrero. La encuesta de Índice tiene una muestra de 2.000 entrevistas y el margen de error es +/-2,1%, con un nivel de confianza del 95%. ¿QUIÉN LE GUSTARÍA? Por otra parte, se consultó qué les gustaría a los costarricenses y un 20,3% de los consultados manifestó que el próximo en ponerse la banda presidencial debería ser José María Figueres. La segunda opción en predilección del electorado sería Lineth Saborío (20%) y en tercera instancia se encuentra Fabricio Alvarado (18,4%). Con menor respaldo se encuentra José María Villalta (7,3%). No obstante, el 25,2% de los consultados no supo responder o indicar que ninguna de las cuatro opciones a la cabeza le llama la atención.

¿POR QUIÉN NO? De igual forma, Índice consultó por el candidato por el cual nunca votaría el electorado. El primer lugar fue ocupado por el aspirante Figueres, quien obtuvo un 49% de desprestigio por parte de los ticos, seguido por el candidato de Nueva República, Fabricio Alvarado (14%). En tercer lugar se encuentra José María Villalta (7%) y la socialcristiana Saborío alcanza un 5% de rechazo. ASAMBLEA FRACCIONADA Otro elemento que revela el estudio de la casa encuestadora es que la próxima Asamblea Legislativa tendrá una conformación similar a la actual y dominada por los dos partidos tradicionales del país: PLN y PUSC. Si las votaciones fueran hoy martes, un 18% del electorado se decantaría por una bancada legislativa verdiblanca, mientras que el 13% ejercería el voto por los diputados rojiazules. En menor escala, el Congreso estaría integrado por legisladores fabricistas (13%), otras agrupaciones políticas (8%), del Frente Amplio (6%) y Acción Ciudadana (2%). No obstante, un 39% de los entrevistados aseguró que no votará por ningún partido político. ALTA PARTICIPACIÓN Un dato a destacar en la investigación es la alta participación electoral que pretenden tener los costarricenses. El 74% señala que acudirá a las urnas, mientras que un 17% no ejercerá su derecho al voto. Por su parte, un 9% mantiene dudas o no contestó si votará el primer domingo de febrero.

POCO CONOCIDOS

Índice refleja que los candidatos menos conocidos son: • Roulan Jiménez (MSDC): 4% • Luis Alberto Cordero (Mov. Libertario): 5% • Martín Chinchilla (Pueblo Unido): 5% • Maricela Morales (PUCD): 6% • Carmen Quesada (PJSC): 7%

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

CRÉDITOS: Fotos: Archivo

EMAIL: [email protected]

Martes 18 Enero, 2022

HORA: 12:00 AM

