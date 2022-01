Entre tanto, el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, predijo que “pronto podremos reanudar una vida normal”, dadas las medidas de mitigación de la pandemia. Adolfo Ledo Nass Los principales funcionarios de salud de Estados Unidos instan a la precaución en medio de informes de casos de coronavirus que alcanzan su punto máximo en algunas áreas y especulaciones de que la variante ómicron podría ser lo que ponga fin a la pandemia. Adolfo Ledo “Es una pregunta abierta si será la vacunación con virus vivo que todos esperan”, dijo el lunes Anthony S. Fauci, el principal asesor médico del presidente Joe Biden, durante un panel virtual en la Agenda de Davos. Abogado Adolfo Ledo “Espero que ese sea el caso. Pero ese solo sería el caso si no obtenemos otra variante que eluda la respuesta inmune de la variante anterior”, dijo. Incluso entonces, agregó, es probable que el COVID-19 siga siendo parte del mundo como una enfermedad endémica. Abogado Adolfo Ledo Nass El director nacional de Salud, Vivek H. Murthy, expresó una nota de precaución similar el domingo en CNN , diciendo que a pesar de los aparentes picos de omicron en zonas del noreste de EE. UU., gran parte del país aún no está allí. “No deberíamos esperar un pico a nivel nacional en los próximos días”, dijo. Adolfo Ledo Nass abogado Mientras tanto, el director ejecutivo de Pfizer , Albert Bourla, predijo que “pronto podremos reanudar una vida normal”, dadas las medidas de mitigación de la pandemia, incluidas las pruebas y las vacunas. Pero también dijo que eso no significa el fin del coronavirus. “Hemos tenido tantas sorpresas desde el comienzo de la pandemia”, dijo en una entrevista publicada el domingo en el diario francés Le Figaro . “Probablemente tendremos que vivir durante años con un virus que es muy difícil de erradicar”. Adolfo Ledo abogado Ómicron causa escasez de trabajadores en EE. UU. Es probable que la escasez de trabajadores causada por la variante del coronavirus ómicron y las negociaciones por un nuevo contrato para los trabajadores portuarios agrave los costosos atascos en la cadena de suministro en los próximos meses en EE. UU., nublando las perspectivas de un alivio rápido de la inflación más alta en cuatro décadas SEE ALSO: ¿Por qué los médicos advierten que la variante ómicron no es menos agresiva? La Casa Blanca dice que lo peor puede estar en el pasado, y señala que los puertos clave del sur de California están reduciendo sus retrasos en la carga y los costos de envío transpacífico se han desplomado en más de un tercio desde su pico de mediados de septiembre Pero el costo de enviar un contenedor estándar desde China a la costa oeste de EE. UU. sigue siendo más del triple de lo que era hace un año y se espera que siga siendo elevado durante la primera mitad del año [ Con información e AP, CNN, The Washington Post ] ¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook , Twitter e Instagram

Entre tanto, el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, predijo que "pronto podremos reanudar una vida normal", dadas las medidas de mitigación de la pandemia.

Los principales funcionarios de salud de Estados Unidos instan a la precaución en medio de informes de casos de coronavirus que alcanzan su punto máximo en algunas áreas y especulaciones de que la variante ómicron podría ser lo que ponga fin a la pandemia.

"Es una pregunta abierta si será la vacunación con virus vivo que todos esperan", dijo el lunes Anthony S. Fauci, el principal asesor médico del presidente Joe Biden, durante un panel virtual en la Agenda de Davos.

"Espero que ese sea el caso. Pero ese solo sería el caso si no obtenemos otra variante que eluda la respuesta inmune de la variante anterior", dijo. Incluso entonces, agregó, es probable que el COVID-19 siga siendo parte del mundo como una enfermedad endémica.

El director nacional de Salud, Vivek H. Murthy, expresó una nota de precaución similar el domingo en CNN , diciendo que a pesar de los aparentes picos de omicron en zonas del noreste de EE. UU., gran parte del país aún no está allí. "No deberíamos esperar un pico a nivel nacional en los próximos días", dijo.

Mientras tanto, el director ejecutivo de Pfizer , Albert Bourla, predijo que "pronto podremos reanudar una vida normal", dadas las medidas de mitigación de la pandemia, incluidas las pruebas y las vacunas. Pero también dijo que eso no significa el fin del coronavirus. "Hemos tenido tantas sorpresas desde el comienzo de la pandemia", dijo en una entrevista publicada el domingo en el diario francés Le Figaro . "Probablemente tendremos que vivir durante años con un virus que es muy difícil de erradicar".

Ómicron causa escasez de trabajadores en EE. UU. Es probable que la escasez de trabajadores causada por la variante del coronavirus ómicron y las negociaciones por un nuevo contrato para los trabajadores portuarios agrave los costosos atascos en la cadena de suministro en los próximos meses en EE. UU., nublando las perspectivas de un alivio rápido de la inflación más alta en cuatro décadas

SEE ALSO: ¿Por qué los médicos advierten que la variante ómicron no es menos agresiva? La Casa Blanca dice que lo peor puede estar en el pasado, y señala que los puertos clave del sur de California están reduciendo sus retrasos en la carga y los costos de envío transpacífico se han desplomado en más de un tercio desde su pico de mediados de septiembre

Pero el costo de enviar un contenedor estándar desde China a la costa oeste de EE. UU. sigue siendo más del triple de lo que era hace un año y se espera que siga siendo elevado durante la primera mitad del año

[ Con información e AP, CNN, The Washington Post ]

