Trucos para tener cejas perfectas

Si tienes las cejas más bien gruesas y espesas, estás de suerte, pues ahora se llevan bien grandes. Ahora bien, hay momentos en que las querrías tener algo más finas pero sin hacer demasiadas complicaciones. Estos son los mejores trucos para adelgazar las cejas.

Pues hay diversos trucos para que esto sea posible, y obtener una mirada más definida y también transformar esta parte de tu rostro con el fin de que se vea más delgada.

Trucos para cejas perfectas

Teñir de un color más claro

En este caso no vas a tener que recortar nada si no, simplemente teñir y dar un color algo más claro a esta zona de la cara, así las cejas gruesas se ven menos y estarán mucho más delgadas, que es la finalidad.

El momento de depilarse las cejas

Para que esta zona esté algo más fina, debemos depilarnos las cejas, al menos parte de ellas. Para saber cuál es el momento, hay expertos que dan a conocer que debe hacerse tras salir de la ducha porque será más fácil quitar aquellos pelos que nos sobran o que ya no queremos.

Usa unas pinzas

Hay diversos métodos para acabar con parte del vello de esta zona, pero debemos ir con cuidado. Lo que está claro es que las cuchillas no sirven para esta zona, pero las pinzas sí, y en este caso debemos ser lo más cuidadosos posibles para que sean uniformas e iguales , es decir, que una no esté más gruesa que la otra. Las pinzas permiten manejar esta zona y acabar con aquel vello que no queremos.

Depilar con cera

Todos sabemos cómo funciona la cera para quitar el vello en otras zonas del cuerpo. En las cejas debemos tener especial cuidado con ello.

Depiladores faciales

En el mercado existen diversidad de depiladores faciales que permiten quitar el vello de varias zonas sin que se note nada y así poder obtener unas cejas algo más finas y delgadas si las tenemos más gruesas

Aplica cremas hidratantes

Entre otros, cuando hayas acabado de depilas cejas, entonces hay que aplicar una crema hidratante porque esta zona suele quedarse algo roja y se puede irritar fácilmente

Con ayuda de un profesional

Queda claro que es una zona algo especial y delicada. Por esto mismo hay cosas que es mejor que haga un profesional de la estética. Así adelgazaremos las cejas de una forma mejor y sin los posibles riesgos que podamos tener

Entornointeligente.com