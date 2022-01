Depresión: ¿cómo superar el estigma sobre este trastorno mental?

Entornointeligente.com / Es necesario buscar ayuda profesional ante cualquier síntoma depresivo. Shutterstock La depresión es uno de los trastornos mentales más comunes, sin embargo, sigue estando estigmatizado.

De acuerdo con expertos, la falta de apoyo a las personas con trastornos depresivos y el miedo al estigma, impiden que muchos accedan al tratamiento que necesitan para vivir de manera saludable y productiva.

Pero, ¿cómo disminuir ese rechazo, la exclusión, discriminación, los mitos en relación al tema de la salud mental y los trastornos psiquiátricos?

Juana Herrera Araúz, psiquiatra y directora del Instituto Nacional de Salud Mental (Insam), detalló a La Estrella de Panamá que lo primordial es conocer que la depresión dentro de todos los trastornos mentales es la principal causa de problemas de salud y la que más discapacidad produce en el mundo, en función de los años de vida que se pierden por la falta de motivación, productividad, bajo rendimiento escolar, laboral, y la alteración en las relaciones de familia. “Para los especialistas es un problema enfocar este padecimiento, ya que es una dolencia que no se ve, pero la persona la siente y tiene consecuencias para quien la padece y para quienes le rodean”.

Todas las personas pueden sufrir un cuadro depresivo en cualquier momento de su vida. Cedida “La depresión es un trastorno mental que cualquiera de nosotros puede sufrir en algún momento de la vida”, acotó Herrera.

Y para acabar con el estigma en torno al padecimiento, es necesario ser empáticos con las personas con trastornos depresivos, sin críticas ni juicios, explicó la especialista; se trata de “tenderles la mano para ayudar y escuchar”.

La médica psiquiatra detalló que hay que sensibilizar a las personas para que conozcan cuáles son los síntomas de la depresión y en eso “tenemos que participar todos, desde los medios de comunicación, hasta los centros escolares, el sistema de salud público y privado, las universidades y las familias”.

“Tenemos que ser parte de esa campaña de sensibilización para romper los mitos, la discriminación y la exclusión de aquellas personas que sufren un trastorno mental como la depresión”.

El apoyo de la familia y amigos es sumamente importante. Ahora con la pandemia y a fin de mantener el distanciamiento social, ese respaldo puede ofrecerse a través de la tecnología, como una videollamada. Cedida Patrones

“Muchas personas que padecen de trastornos depresivos no lo saben, porque es algo que no se ve y no le prestan atención a síntomas como pérdida del disfrute o del interés por las actividades, y lo que se cree es que no les gusta trabajar; sin embargo, lo que tienen es falta de energía, desmotivación, estado de ánimo triste, pensamientos negativos”.

Según la directora del Insam, aunque los familiares no sean especialistas en salud mental, es necesario saber que si la persona cambia de conducta y está irritable, comienza a beber alcohol o a consumir otras sustancias, muestra un bajo rendimiento, no quiere hablar, tiene baja tolerancia, está frustrada o irritable, son señales de que algo está pasando, por lo que deben buscar ayuda.

“Tenemos que hablar del tema para romper el estigma. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 300 millones de personas viven con depresión y se habla que para el período comprendido entre 2030 y 2050 esta cifra se triplicará. Entonces tenemos que estar alertas a los síntomas”, puntualizó Herrera.

Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha señalado en varias ocasiones que la depresión “nos afecta a todos”. No discrimina por edad, raza o historia personal. Puede dañar las relaciones, interferir con la capacidad de las personas para ganarse la vida, y reducir su sentido de la autoestima”.

Igualmente ha enfatizado que la depresión más grave se puede superar con un tratamiento adecuado.

Principales tipos de depresión

La depresión tiene tres niveles de clasificación según la intensidad. En el caso de la depresión leve, según Herrera, los síntomas se pueden tratar con higiene del sueño, psicoterapia, no necesariamente hay que tratarla con medicamentos, sino con actividad física, estudio del cuerpo. Mientras tanto, la depresión moderada requiere psicoterapia y medicamentos, y la depresión severa, que se presenta con síntomas evidentes, precisa que el paciente reciba medicación y muchas veces hospitalización porque los cambios neuroquímicos a nivel cerebral son tales, que “impiden tener buen funcionamiento para suplir las necesidades básicas”.

Respecto a los tipos de depresión, la psiquiatra Herrera ahondó en: depresión mayor o distimia, donde el paciente tiene buenas relaciones socioambientales, pero no se siente contento.

“También está el trastorno afectivo bipolar, que afecta el polo depresivo y otras veces se encuentra en manía o hipomanía.

“Este trastorno depende mucho de cómo lo queramos ver, si en cuanto a la intensidad o al tipo de depresión”, acotó.

Sin embargo, en cualquier caso se requiere atención especializada para su oportuno diagnóstico y tratamiento. No se trata de un simple decaimiento en el estado de ánimo o emocional, ya que puede conllevar al surgimiento de otras enfermedades como estrés, fobias, ansiedad, trastornos obsesivos, y en el peor de los casos conducir al suicidio.

Tratamientos

Los tratamientos pueden variar entre personas; sin embargo, algunas opciones son aplicar cambios en el estilo de vida, llevar una terapia psicológica o psiquiátrica y la medicación.

De acuerdo con Herrera, en Panamá no hay estadísticas que señalen la cantidad de pacientes con este trastorno.

Sin embargo, la OMS señala que cerca del 15% de la población mundial puede haber sufrido algún cuadro de depresión alguna vez en su vida. “Si extrapolamos ese 15% a Panamá (con más de 4 millones de habitantes), al menos 400 mil panameños pueden haber sufrido en algún momento un cuadro depresivo o pueden tener secuelas”.

En los centros de atención de la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Nacional de Salud Mental (Insam) a través de la línea 523-68-00, las personas pueden buscar ayuda.

“El apoyo de la familia y amigos es sumamente importante. Ahora con la pandemia, y a fin de mantener el distanciamiento, esa ayuda puede darse por teléfono, a través de una videollamada y si está en una burbuja familiar conversar sobre los temas que le están afectando”, subrayó la psiquiatra.

Temas relacionados: Panamá CSS: Caja de Seguro Social OMS: Organización Mundial de la Salud OPS: Organización Panamericana de la Salud Juana Herrera Araúz

LINK ORIGINAL: La estrella

Entornointeligente.com