Cámara detalla cómo se detectó caso positivo de diputada que no está vacunada y procedimiento que activó

Entornointeligente.com / El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Francisco Undurraga (Evópoli) y el secretario General de la Corporación, Miguel Landeros, explicaron cómo se enteraron en la institución de que una diputada de la bancada socialista había sido diagnosticada con covid-19 y el procedimiento que se activó.

Según señalaron, la diputada Jenny Álvarez, quien no cuenta con ninguna de sus vacunas contra el coronavirus por decisión personal, comunicó a las 13:00 horas de este lunes sobre su contagio. El problema es que solo cinco horas después contestó el teléfono a la enfermera de la Cámara que buscaba realizar la trazabilidad.

Eso derivó en que al confirmar que había almorzado el miércoles pasado con todos sus colegas del Partido Socialista además del timonel de la colectividad, Álvaro Elizalde y un grupo de funcionarios, debieran iniciar recién ayer pasadas las 18:00 horas y cuando ya había estado la mayoría en la Sala de la Cámara participando de la sesión, la cuarentena preventiva y ahora estén a la espera de su PCR.

El vicepresidente de la Corporación explicó que Álvarez, al ser la única diputada que no tiene su esquema de vacunación contra el covid-19 presentaba todos los lunes un PCR para ingresar a la Cámara.

“Entre el miércoles que ella asistió y el domingo que sacó el PCR y el lunes que fue informado, aparentemente ella se contagió y por precaución, porque se toman cinco días antes desde el minuto que uno se toma el PCR como los momentos de contagio , no sabemos si efectivamente esto fue el miércoles, el jueves o el viernes, por eso se le pidió a la bancada del PS que se retirara y que mañana podría hacer ingreso todos y cada uno de ellos con un PCR positivo”, dijo Undurraga.

Agregando que “nos enteramos más o menos a la una de la tarde, nosotros ahí el secretario General nos intentamos contactar con ella para empezar el procedimiento que ya tiene la Cámara de Diputados que es el de seguimiento de las personas a través de video con las personas que se contactó el día miércoles. No tenemos certeza eso sí, y en esto hay que ser muy responsable en señalar, que no tenemos certeza que efectivamente el día miércoles ella ya estaba contagiada y que era además portadora de contagios hacia el resto, por eso se mandó a las personas que almorzaron con ella el miércoles, en una reunión que tuvieron incluso con el presidente del Partido Socialista por más de dos horas, a todos se los mandó en cuarentena preventiva”.

A su vez, el secretario General recalcó que “inmediatamente la enfermera trató de tomar contacto con ella, eso no fue posible hasta después de las 6 de la tarde porque ella no contestó el teléfono, no sabemos el por qué y ahí se hace toda la trazabilidad de lo que ella hizo, dónde fue y todo lo demás”.

“En el intertanto seguimos las cámaras, porque ustedes comprenderán que en comedores de los parlamentarios no podemos tener cámaras y por lo tanto, supimos recién ahí de la situación y después con el testimonio de los garzones fuimos viendo quiénes estaban, cuánto tiempo estuvieron”, sostuvo Landeros.

