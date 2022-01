Aprueban condonación de marchamos atrasados

Entornointeligente.com / Finalmente, los diputados aprobaron el proyecto para condonar marchamos atrasados. De forma unánime, los legisladores tramitaron el expediente 22.687, el cual otorga una condonación del pago de derecho de circulación a aquellas personas que acumulan varios años sin cancelarlo. Dicha medida aplicará para el principal, ajustes, intereses, multas y sanciones, siempre que se desembolse lo correspondiente al periodo 2022 dentro de los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la ley. Asimismo, incluye el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA). “Este proyecto ayuda a casi un millón de propietarios de vehículos: incluye taxis, autos particulares, motos, equipo especial, carga liviana y pesada, autobuses. Es una gran posibilidad para todos los costarricenses”, precisó Erwen Masís, parlamentario del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). “Con esta iniciativa logramos justicia para muchos costarricenses que, a pesar de tener buena fe, no pueden saldar sus obligaciones porque han sido afectados de forma económica. Incentiva a las personas a pagar, a ponerse al día. Esto representa una oportunidad para recaudar montos que, de por sí, no entran a las arcas del Estado”, secundó Karine Niño, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN). En la iniciativa se excluyen vehículos y motocicletas de altos cargos públicos de los supremos poderes de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), contralor, procurador, defensora de los Habitantes, además de los superintendentes de Entidades Financieras (Sugef), Valores (Sugeval), Seguros (Sugese), Pensiones (Supen), jerarcas y miembros de las juntas directivas de los bancos del Estado, alcaldes, vicealcaldes e intendentes. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Seguros (INS), el monto adeudado por concepto del pago del marchamo es de 570 mil millones de colones. Lo anterior representa el 1,61% del Producto Interno Bruto (PIB). La cantidad de vehículos que poseen deudas por derecho de circulación se contabiliza en 992.596. PIDEN NO VETARLO Tras la aprobación del proyecto de ley, distintos congresistas instaron al presidente Carlos Alvarado a no vetar la ley. “Este plan es un alivio. Con esto, miles podrán sacar sus carritos de las cocheras. Esperemos que, en esta ocasión, el presidente no lo vete y se ponga al lado del pueblo”, expresó la independiente Nidia Céspedes.

Martes 18 Enero, 2022

