Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Como você avalia a experiência de assistir este vídeo no g1 ?

Muito ruim

Muito boa

Como podemos melhorar?

Seguinte Queremos saber sua opinião

Resposta enviada. Agradecemos sua participação.

Anac autoriza Azul e Gol a voar com menos comissários em voos após avanço da ômicron impactar tripulações; Latam também pediu Para voar com menos comissários, as companhias precisarão limitar o número de assentos por avião. Avanço de variante do novo coronavírus afeta vários setores da economia. Azul, Gol e Latam detêm 98,2% do mercado doméstico de aviação no Brasil. Por Ricardo Gallo e Rafael Miotto, g1 — São Paulo

18/01/2022 05h11 Atualizado 18/01/2022

1 de 2 Em imagem de arquivo, avião da Azul no aeroporto de Santos Dumont — Foto: Reprodução/TV Globo Em imagem de arquivo, avião da Azul no aeroporto de Santos Dumont — Foto: Reprodução/TV Globo

A Agência Nacional de Aviação Civil ( Anac ) autorizou a Azul e a Gol a voar com menos comissários de bordo nos aviões –três, em vez de quatro profissionais. A Latam fez o mesmo pedido e aguarda resposta da agência.

Na prática, a medida obriga as empresas a reacomodarem passageiros em outros voos, porque haverá limite de até 150 assentos em aviões com capacidade para até 186 pessoas.

Juntas, as três empresas detêm 98,2% do mercado doméstico de aviação no Brasil , segundo dados da agência relativos a novembro –os mais recentes disponíveis.

Os pedidos das companhias aéreas estão relacionadas ao avanço da variante ômicron, que tem causado afastamento de tripulantes das escalas de voo e cancelamentos de voos . A ômicron também tem provocado impacto em outros setores da economia, como profissionais da saúde e do comércio .

Covid ou influenza: quais são os direitos do consumidor na hora de alterar passagem aérea?

A autorização da Anac à Azul foi dada em 12 de janeiro; o aval à Gol , nesta segunda-feira (17).

As empresas são obrigadas a manter um comissário para cada 50 passageiros. Assim, para voar com três tripulantes, os voos passam a ter número reduzido de passageiros.

No caso da Gol , os Boeings 737-800 e 737 Max 8 afetados pela medida poderão levar até 150 passageiros caso operem com três comissários. Os aviões têm capacidade para 186 passageiros.

N a Az ul , voos com Airbus A320 ficam restritos a 150 assentos; a aeronave tem capacidade para levar 174 passageiros. Em aeronaves Embraer E195, a companhia poderá levar 100 passageiros e usar dois comissários; o avião tem capacidade para até 118 passageiros.

No caso da Azul , o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) recebeu uma denúncia de que a empresa já operava com menos comissários antes da autorização formal da Anac. O sindicato questionou a Anac a respeito e não obteve resposta. Questionada pelo g1, a Azul não se manifestou.

A Gol se limitou a confirmar a informação da redução de comissários. A Latam informou que aguarda manifestação da Anac sobre o pedido de atuar com menos comissários.

Entenda a regra que liberou cobrança de multas para remarcação de voos Como encontrar passagens mais baratas VÍDEO: veja como tirar passaporte

2 de 2 Avião da Gol, em imagem de 2019 — Foto: Sergio Moraes/Reuters Avião da Gol, em imagem de 2019 — Foto: Sergio Moraes/Reuters

Voos cancelados

Em meio ao avanço da variante ômicron e do vírus H3N2 da influenza , as companhias aéreas estão dispensadas muitos de seus tripulantes com síndromes gripais para que esses possam fazer o isolamento.

Isso fez com que diversos voos fossem cancelados no início de 2022. A Azu l foi a primeira a ter voos afetados , mas a Lata m também sofreu com os impactos, cancelando 111 voos .

Na ocasião, a Anac afirmou que monitorava os casos de Covid-19 e gripe em pilotos, comissários e demais profissionais do setor aéreo, para minimizar impactos em voos.

No mundo, o avanço da variante ômicron em meio à necessidade de isolar tripulantes potencialmente infectados levou a milhares de atrasos ou cancelamentos , a maioria deles em aeroportos dos EUA e da China, entre o Natal e o Ano Novo.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com