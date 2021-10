Forlán en contra de que dirigentes consulten a jugadores por continuidad de Tabárez: “Hay roles que se respetan”

Diego Forlán , uno de los pilares en la era Tabárez , opinó sobre la situación del actual entrenador de la selección uruguaya. El Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) se reunió ayer con el maestro en el Complejo Celeste, tras las duras derrotas ante Argentina y Brasil por las Eliminatorias, para analizar su continuidad. Este domingo se confirmó que seguirá al frente de la Celeste .

Antes, Cachavacha opinó que “es una lástima la situación”. “Por más que se perdieron dos partidos importantes, estamos en una situación difícil con los dos partidos que se vienen, pero que se llegue a terminar de esta manera, no me gustaría”, dijo en “Punto Penal” (Canal 10).

El mejor futbolista del Mundial 2010 reconoció que la selección está “en un momento complicado”, pero aclaró: “Cuáles son las causas, no las sé porque no estoy adentro. En el proceso se lograron muchísimas cosas. Entiendo que hay muchísimas personas enojadas, pero si empezamos a pensar que se clasificó a todos los mundiales, llegando cuarto y quinto en dos de ellos, se ganó una Copa América… A veces me río porque escucho que dicen que ganamos una sola copa América, pero Argentina ganó una en más de 20 años. Si sacás al Maestro y viene Diego Aguirre que es el que está sonando, no tiene mucho tiempo para trabajar”.

Asimismo se manifestó en contra de que dirigentes consulten a jugadores por la continuidad de un DT o no. Los periodistas del programa le indicaron a Forlán que los dirigentes de la AUF habían consultado al excapitán Diego Lugano y, ante esto, respondió: “Si Lugano opina, para mí no está bien. Yo no lo haría. Para mí, no corresponde. No sé qué relación tiene él con Ignacio Alonso (presidente de la AUF)”.

“Yo lo conozco de la vuelta (a Alonso), pero estoy fuera y no puedo opinar”, sumó.

“Como jugador nunca me consultaron sobre la continuidad de un entrenador. Hay algunos que creen tener esa capacidad, capaz yo era un bicho raro (…) Los jugadores no tienen que ser consultados. Ellos están para jugar. Hay roles que se respetan”, añadió.

