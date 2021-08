Mi voto es por quien lidere misiones

Entornointeligente.com / Empiezan a calentarse las próximas elecciones presidenciales, a surgir candidatos y creo que la gran pregunta hoy no debería ser, por cuál votar, sino más bien por qué características debe tener la persona que lidere nuestros destinos. Pensando en esto recordé que hace varios años una compañera del trabajo me recomendó un libro maravilloso, de la economista Mariana Mazzucato, “El Estado emprendedor”. En él la autora plantea que los Estados democratizan las oportunidades y privatizan las utilidades. Una tesis disruptiva para ese momento. En su carrera prolífica, Mazzucato escribió “El valor de las cosas” y últimamente “Misión Economía”, libros todos de planteamientos novedosos que no deberíamos, como sociedad, perder de vista.

En esta línea, hace un par de semanas, el Comité Universidad-Empresa-Estado de Medellin realizó su plenaria para hablar con algunos miembros de la Misión de Sabios y discutir sobre la importancia de las “misiones” propuestas por Mazzucato, tesis que, por lo visto, empieza a calar en Colombia en cabeza del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El concepto de tener “misiones” claras, se inspira en la presidencia de Jhon F Kennedy, cuando decide acelerar la carrera espacial y lanza su famosa frase: “Llevaremos un hombre a la luna y lo traeremos de regreso sano y salvo”. Un anuncio que inspiró a la sociedad americana y a la vez unió el sistema investigativo del país para lograr ese sueño en menos de una década.

Hoy día, gran parte de nuestros líderes políticos buscan unir la sociedad, pero proponen hacerlo trabajando en muchos frentes, a veces desarticulados y con presupuestos insuficientes. Olvidan que para obtener resultados hay que enfocarse en pocas cosas y hacerlas bien. Esto es, a partir de los temas más estructurales de nuestro país, plantear 3 o 4 misiones que cumplan con la teoría de Mazzucato, es decir, que sean: audaces e inspiradoras, con una dirección clara, ambiciosas y a la vez realistas, que sean intersectoriales e interdisciplinarias y que surjan de abajo hacia arriba.

El caso de la Nasa fue un gran ejemplo. Allí el sector privado con mayores capacidades se alineó con esta misión y la Nasa como empresa pública, decidió que no contrataría lo servicios más baratos sino los de mayores capacidades, y decretó cláusulas para determinar el porcentaje de utilidad de cada contrato de manera razonable para cada compañía que estaba en el programa.

Las “misiones” se caracterizan por ser retos complejos, allí se es consciente que en el camino se puede fallar, pero lo importante es aprender y recomponer pronto, inclusive se apuesta por innovar desarrollando tecnologías no existentes.

Es urgente ver candidatos presidenciales que planteen alianzas con propósitos superiores, que sean capaces de inspirar con propuestas audaces, creíbles e inspiradoras. Líderes que no piensen dividir para capitalizar intereses personales, sino que se atrevan a innovar, que nos hablen más de los “porqué y el cómo” y menos de los “qué”, pues los diagnósticos abundan. Necesitamos un próximo Presidente que se atreva a liderar la misión de reducir el tamaño del Estado y que lo conviertan en una institución ágil y flexible que sea más amigable con los ciudadanos y empresarios.

Consecuente con esto, mi voto en unas elecciones que prometen ser las más importantes en muchos años, será por el candidato que sepa inspirar y no dividir. Los ciudadanos esperamos menos peleas mediáticas, más propuestas innovadoras y personajes más audaces que nos den esperanza de un mejor país

