Cole Hamels pasa de la temporada sin lanzar y Andre Jackson es activado para su debut

Entornointeligente.com / Las conferencias de prensa de Dave Roberts siempre son una novela de misterio. Los Dodgers han estado enfrentado a todo lo largo de la temporada 2021 de la MLB situaciones fuera de los común y siempre le toca a Dave anunciarlas.

Hoy fue el turno de la salida de Cole Hamels de la temporada, sin haber siquiera lanzado mas de un inning simulado. Cole fue objeto de un contrato de un millón de dólares mas 200k por cada apertura que pudiera realizar.

Cole Hamels was supposed to throw a two-inning simulated game a couple of weeks ago. They shut it down after one inning. #Dodgers said it was part of the plan. Now the comeback is over.

— Juan Toribio (@juanctoribio) August 17, 2021

Al parecer también Andrew Friedman es humano y la desesperación de ver como su cuerpo de lanzadores se arma por arriba y destruye por debajo lo hace cometer errores.

The bevy of moves: The Dodgers selected the contract of RHP Neftalí Féliz and recalled RHP Andre Jackson. LHP Cole Hamels was placed on the 60-day IL. LHP Darien Núñez and RHP Edwin Uceta were optioned to Triple-A.

— Dodger Insider (@DodgerInsider) August 17, 2021

Otro de los movimientos anunciados hoy fue la activación del prospecto Andre Jackson para hacer su debut en las grandes ligas. Andre estará lanzando justo detrás de iniciador, Justin Bruihl.

También trascendió que el contrato del lanzador Neftali Feliz fue seleccionado y se encuentra en el Dodgers Stadium para su incorporación al equipo.

Neftalí Feliz is also here at Dodger Stadium. Seems like he might be the other move for the #Dodgers .

— Juan Toribio (@juanctoribio) August 17, 2021

Para hacer espacio en el roster fueron opcionados a las menores el zurdo cubano Darien Nuñez y el derecho Edwin Uceta.

Los Dodgers de los Ángeles están teniendo muchas complicaciones para lograr completar los espacios en su roster dedicados a los lanzadores. Ahora mismo estarán teniendo días de bullpen lunes y miércoles, pues sus tres lanzadores abridores no logran cubrir todas las aperturas necesarias.

