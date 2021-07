Sopaillas, retroexcavadora, pymes y la interna de RN: Los hitos que marcaron las primarias de Apruebo Dignidad y Chile Vamos

Entornointeligente.com / SANTIAGO.- Este domingo18 de julio militantes e independientes podrán participar en las primarias de Apruebo Dignidad y de Chile Vamos, comicios en que ambos bloques definirán a su abanderado de cara a las elecciones de noviembre.

En el primer caso, la definición será entre Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA), mientras que en el segundo, las personas deberán decidir entre Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN-PRI), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (IND).

Y si bien ha sido un tiempo corto de campaña en medio de la pandemia del coronavirus y un cargado año electoral, la competencia no ha estado exenta de hitos y uno que otro tema que han marcado la discusión, tal y como te presentamos a continuación.

Apruebo Dignidad El impacto que generó la mega elección de mayo salpicó incluso la carrera presidencial de la oposición, sector que sólo inscribió la primaria de Apruebo Dignidad, bloque conformado por el PC y el Frente Amplio y la cual no estuvo exenta de polémicas. Esto luego de que la candidata presidencial del PS, Paula Narváez, acusara “vetos” de ambos actores a las colectividades que se habían sumado a su opción, como son el PPD, Nuevo Trato y el Partido Liberal.

Tras una serie de declaraciones y recriminaciones cruzadas, finalmente el FA y el PC oficializaron la inscripción de su primaria sin el PS. “El PPD nos notificó que hace menos de una semana excluía a Jadue y a mi de una primaria”, señaló Boric. Asimismo, Jadue aseguró que realizaron “los esfuerzos necesarios para conseguir unidad social y política más amplia, pero no puede ser con acciones de contrabando”.

Ley de Medios y once con Narváez Fue durante el primer debate televisivo entre ambos -transmitido por CNN-Chilevisión-, que se puso en discusión la propuesta de Jadue sobre una Ley de Medios, donde proponía un organismo encargado de definir si los medios de comunicación están cumpliendo con la “objetividad”, el cual sería un “consejo ciudadano compuesto por todos los poderes del Estado, pero también podría ser electo por la ciudadanía”.

Dicho órgano, además tendría la potestad de revisar las concesiones de aquellos medios que operen con señales cedidas por el Estado. Tema que fue rechazado por distintos candidatos, pero también causó reacciones de actores como la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

En medio de su despliegue por Concepción, Boric coincidió a inicios de julio con Narváez, luego de que ambos aceptaran la invitación por Twitter de Gabriela Monsalve, hija del diputado PS Manuel Monsalve, a tomar once a su casa, en esa ciudad. Momento que quedó plasmado en una fotografía juntos, la que fue difundida por redes sociales.

El hecho fue criticado por Jadue, quien señaló que “a pesar de que compartimos un proyecto común, ya se han mostrado dónde van a ir a buscar los votos. Están casi pidiendo que vengan a intervenir nuestra primaria, y cada vez que pueden no pierden la oportunidad de dar una señal hacia el mundo de la Concertación que nosotros queremos dejar atrás”. Ante lo cual, Boric le respondió: “No se puede gobernar solo con quienes piensan exactamente igual que tú, Daniel”.

Pero aquella no fue la primera vez que el diputado tomaba distancia del alcalde de Recoleta, así lo hizo también respecto a la franja del candidato comunista, quien exhibió imágenes de las manifestaciones del estallido social en Plaza Baquedano, ante lo que el legislador respondió que “el estallido no tiene dueño y eso todo el mundo lo sabe”.

Pymes y presos políticos Otro tema que causó revuelo fueron los dichos del asesor económico del abanderado comunista, Ramón López, quien señaló en Radio Infinita que “todos los días desaparecen pymes, todos los días aparecen nuevas, es un proceso muy dinámico, entonces no vengamos a llorar porque van a desaparecer algunas pymes, siempre ocurre” . Ante lo cual, Jadue dijo el domingo que no podría asumir los errores de su colaborador.

Sus palabras se dieron en medio del debate televisivo -de TVN, 24 Horas, Mega, Canal 13, CNN Chile y Chilevisión-, ocasión en que el abanderado al ser consultado por la despenalización de las drogas, contestó que “en una fase posterior, sí (despenalizaría la cocaína y la pasta base). Aunque con una entrega regulada para los adictos desde el aparato del Estado para ocupar la plata que hoy se bota en la batalla contra el narco, que es una guerra fracasada, usarla en prevención, desarrollo de cultura, de artes, deportes y rehabilitación”. Dichos que más tarde salió a aclarar.

Al día siguiente, el alcalde cuestionó a su contendor, afirmando que el diputado permitió que hoy existan “presos políticos” en Chile luego de que aprobara la Ley Antibarricadas en el Congreso, a la vez que lo cuestionó de estar más preocupado de lo que pasa en Cuba que de la realidad nacional.

“Yo creo que él sabe que eso es una caricatura, que es falso, y me imagino que es un exabrupto del cual debe estar arrepentido”, dijo el martes Boric, quien lamentó también que su contrincante se bajara también de otros debates.

Chile Vamos Las primarias del oficialismo también han estado marcadas por más de una polémica, de hecho, previo a la inscripción de las mismas, Evelyn Matthei se bajó de la competencia, para continuar en la alcaldía de Providencia, luego de lograr su reelección el 16 de mayo. Pero los días previos no fueron fáciles y la jefa comunal lanzó varias críticas contra la directiva de la UDI y el propio Lavín, acusando intentos de dejarla fuera de la competencia.

El día de inscripción de las primarias se comenzaron a marcar las primeras diferencias, cuando hasta el Servel llegaron solo Briones y Sichel, mientras que Lavín y Desbordes optaron por realizar ese día actividades propias y argumentando que la inscripción era una formalidad de los partidos y que la pandemia no permitía concentraciones.

Libertad de acción Ese día, Sichel insistió en su llamado a las colectividades y sus contendores a dar “libertad de acción” a los militantes en la primaria y que nadie sea sancionado por apoyar su opción. El independiente sumó respaldos de diputados como Tomás Fuentes (RN), el presidente de la Cámara Diego Paulsen (RN), el senador Alejandro García Huidobro (UDI) y los senadores independientes Carmen Gloria Aravena y Juan Castro , entre otras figuras.

Apoyos que desde el entorno de Sichel creen que complican a Desbordes y a Lavín, aunque esta semana este último sumó también respaldos cruzados de los diputados RN, Gonzalo Fuenzalida y Catalina del Real, quienes se sumaron a un respaldo previo de Miguel Mellado al ex alcalde. Tanto Desbordes como su comando han desdramatizado estas situaciones, aludiendo a que las primarias no se ganarán solo con militantes, sino que serán claves los independientes, incluso algunos se han aventurado a decir que el ex titular de Defensa también cuenta con apoyos cruzados.

Como sea, él ha dicho que no perseguirá a nadie que apoye a otros candidatos, mientras que el timonel de RN, Francisco Chahuán, al asumir su cargo afirmó que “no se va a obligar” a apoyar la candidatura de Desbordes.

Traspié de Desbordes en interna RN Pero la llegada de Chahuán a la mesa RN implicó la derrota de Desbordes en la elección interna del partido, el ex diputado había asumido el desafío de competir como doble candidato, en medio de críticas de la entonces disidencia del partido.

Tras el revés que sufrido, Desbordes reconoció días después que “reflexionó” sobre su postulación a La Moneda: “¿Desbordes estaba en reflexión el domingo? Sí, reflexioné hartas cosas, lo primero, la derrota del sábado, por supuesto que hay que reflexionarla (…) Nunca dije que me bajaba, nunca, ¿lo pensó Desbordes?, por supuesto que había que analizarlo”.

Asimismo, se habría la interrogante respecto a si la nueva directiva convocaría a un consejo general que pudiera revertir el apoyo a su candidatura presidencial, lo cual fue descartado por Chahuán.

Matrimonio igualitario y pauta del IFE Un tema que causó polémica en plena campaña fue el anuncio del Presidente Sebastián Piñera en su Cuenta Pública, sobre ponerle urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, generando sorpresa en Chile Vamos y molestia en ciertos sectores de la UDI y RN.

El tema también impactó en la carrera presidencial oficialista, donde candidatos como Sichel y Briones celebraron la decisión del Mandatario, tema que también apoyaba Desbordes. Mientras que en el gremialismo creían que el gesto perjudicaba a Lavín, contrario a la medida. Otros incluso hablaban de un guiño a la opción de Sichel.

“Mi concepción personal es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero sí creo que las leyes civiles y el Estado deben dar el mismo nivel de protección a todos los tipos de familia, igualdad para las uniones heterosexuales y las uniones homoexuales” , afirmó Lavín, tras conocer el anuncio. Posición que incluso le valió críticas de Briones y Sichel.

Días más tarde, ambos abanderados también cuestionaron una actividad del en ese entonces alcalde de Las Condes con la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, centrada en fomentar la inscripción de familias de la comuna al Registro Social de Hogares para que puedan solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia universal. Pauta que desde la oposición amenazaron con llevar a la Contraloría como un caso de intervencionismo electoral. Acusaciones que rechazaron tanto el candidato, como el Gobierno que aseguró tener absoluta prescindencia electoral en la campaña.

Briones, su propuesta de DD.HH. y la retroexcadora En el caso de Briones, el candidato ha destacado en su campaña por romper algunos esquemas. Así, llamó la atención la incorporación de Javiera Parada como jefa de su campaña, quien en 2013 fue miembro de la campaña de la ex Presidenta Michelle Bachelet . Esto en un intento por abrir su candidatura al mundo independiente.

Otro tema que llamó la atención fue su propuesta de crear una Comisión de Reparación a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el 2019. “Vamos a investigar, juzgar y sancionar todo acto que suponga una violación a los Derechos Humanos, pero al mismo tiempo, y de manera fundamental, trabajar en la capacidad del Estado para prevenir y garantizar el respeto y resguardo de los derechos humanos, de modo que hechos que tanto han dañado nuestra sociedad no vuelvan a ocurrir”, afirmó en su momento.

El candidato reconoció más adelante que el tema le trajo críticas en el oficialismo, aún así ha defendido con fuerza la idea de no dejar esta discusión en manos de la izquierda, y que no ha planteado una postura distinta a la expresada por La Moneda.

El candidato además se convirtió en el único del sector con un programa en materia de Derechos Humanos y en el debate televisivo del lunes fue un poco más allá, al decir que el sí cerraría Punta Peuco. Al día siguiente, explicó que lo haría porque no creen en los privilegios carcelarios ni de ningún tipo.

Un punto controvertido de su campaña fue el capítulo debut de su franja por primarias, donde apelando a terminar con los extremos de derecha e izquierda, apareció arriba de una retroexcavadora que venía a acabar con las divisiones que causa la figura de Augusto Pinochet. Capítulo que si bien fue defendido por él, argumentando que era un simbolismo, recibió varias críticas.

Carter versus Sichel Tras asumir como el nuevo vocero de la campaña de Lavín, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, debutó con unas controvertidas declaraciones. En entrevista con El Mercurio afirmó que “Sichel es un candidato inventado y Briones es parte del problema que estamos viviendo”.

“En vez de poner ideas sobre la mesa, lo que hace es destruir a la campaña de los que lo rodean al más puro estilo de la antigua política chilena. Esta forma vieja de hacer política es un asco”, respondió independiente. Críticas cruzadas que se repitieron posteriormente.

El jefe comunal marcó un estilo distinto al de su abanderado, quien durante la campaña ha preferido mantenerse alejado de las críticas. No obstante, Lavín ha marcado distancia con sus contendores y ha asegurado que su “verdadero adversario” es Jadue y no otro.

Entre Desbordes y Lavín, en cambio, ha operado una especie de fair play, de hecho, antes de la campaña ambos candidatos anunciaron una propuesta conjunta para complementar las ayudas sociales del Gobierno, incluso incluyendo la idea de Lavín de retiros al Seguro de Cesantía. ¿Encontraste algún error? Avísanos

