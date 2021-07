Canciller Bruno Rodríguez: La verdad sobre Cuba se mantendrá ante guerra no convencional de EEUU

Entornointeligente.com / 17 de Julio – El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reafirmó este sábado que la objetividad y la verdad sobre la isla se mantendrán ante la guerra no convencional promovida por el Gobierno de Estados Unidos (EEUU). “La campaña de desinformación e intoxicación de los medios y redes sociales no podrá implantar su matriz contra la objetividad y verdad de nuestro pueblo”, aseveró el diplomático cubano en la red social Twitter. Asimismo, significó que los ciberataques contra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y medios de comunicación cubanos son parte de la guerra no convencional. En ese sentido, el diplomático cubano denunció que “en la mañana de hoy -sábado-, Cubadebate recibió un ataque cibernético de negación de servicio en sus espejos internacionales. Este ataque se generó entre las 09:53 am a las 10:23 am, fundamentalmente desde Estados Unidos”. Asimismo, detalló que el sitio web de su cancilleria recibió un ciberataque desde el 11 de julio pasado, lo que generó accesos falsos en grandes cantidades comprometiendo a sus servidores. Más temprano, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al dirigirse a su pueblo en un acto político-cultural masivo en el malecón de La Habana, denunció los intentos de agredir a la nación y al mismo tiempo desarmarla de sus posibles instrumentos de defensa, a partir de ataques cibernéticos a sus medios de comunicación y canales oficiales del Gobierno. Autoridades y especialistas sostienen que la isla es diana de una guerra híbrida que incluye el uso de tecnologías sofisticadas y la difusión de noticias falsas para generar desorden, inestabilidad y protestas.

