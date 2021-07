Bomberos rescatan mujer que quedó atrapada desnuda entre dos edificios

Entornointeligente.com / Los bomberos del condado estadounidense de Orange, en California, rescataron el pasado martes a una mujer que quedó atrapada, estando desnuda, entre las paredes de concreto de dos edificios comerciales en la ciudad de Santa Ana.

La mujer fue descubierta alrededor de las 14:00 (hora local) por empleados que habían escuchado sus gritos pidiendo ayuda. Sin embargo, los trabajadores no pudieron precisar su ubicación y llamaron a la Policía, que, a su vez, averiguó que la mujer estaba atrapada entre dos paredes en un espacio de menos de 30 centímetros de ancho .

“Estaba sufriendo. Gritaba de dolor. También estaba boca abajo “, relató un empleado de un negocio local al canal KTLA .

Lea también: Cómo funciona la opción de búsqueda de empleo de TikTok Los bomberos que acudieron al lugar de los hechos tuvieron que perforar un agujero en una de las paredes e insertar una cámara para ver si era posible cortar un trozo de concreto sin lesionar a la víctima. Tras asegurarse de que era factible, consiguieron sacar a la mujer en una operación que duró en total más de dos horas.

“Después de una operación técnica y cautelosa, los bomberos han sacado a la víctima. Nuestros paramédicos la evaluarán ahora”, informó el cuerpo de Bomberos.

De momento no está claro cómo la mujer quedó atrapada entre las dos paredes ni por qué estaba desnuda. ” Eso es un misterio para todos los que estamos aquí en este momento”, señaló el jefe de los bomberos del condado de Orange, Thanh Nguyen.

