Exclusivo  Criador da estátua do Marquês de Pombal foi o pioneiro português na Lazio

Entornointeligente.com / Sérgio Conceição e Fernando Couto foram os futebolistas portugueses de maior projeção na Lazio, que conta atualmente com dois representantes lusos, o ex-sportinguista Jovane Cabral e Jorge Silva. Mas muito antes, há mais de um século, um outro jogador deu nas vistas no clube romano: Francisco dos Santos, que foi precisamente o primeiro futebolista português a jogar num clube estrangeiro.

Estudante de Belas Artes em Roma, Francisco dos Santos ingressou na Lazio em 1907 e por lá ficou dois anos. Rezam as crónicas da altura que teve uma passagem de sucesso (chegou a capitão de equipa), como documenta um texto da altura do jornal Gazzetta dello Sport – “o mais irrequieto e mexido, um pequeno grande homem de 55 quilos” – e uma passagem do livro História da Lazio – “salta mais alto do que todos, é o primeiro a correr, o último a mostrar-se cansado e a render-se, é rápido, resistente. Em suma, é um fenómeno através do qual, mais uma vez, a natureza parece querer dizer que nunca nos devemos fiar nas aparências.”

