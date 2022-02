Exclusivo  Assita Kanko: “A Europa está 60 anos atrasada em África”

Entornointeligente.com / Que expectativas tem sobre a cimeira UE-África? Não é tarde para travar a influência de outros atores como Rússia ou mesmo Turquia?

A Europa ainda não acordou. Há um pouco de sonambulismo no caos. O jihadismo tem progredido, especialmente no sul de África. A região foi tomada pelos jihadistas e pelos autocratas da Rússia, enquanto Erdogan anda a circular para falar sobre negócios com a Turquia.

A Europa está a falhar?

Falhamos porque temos uma abordagem muito conservadora na relação com a África. Apenas queremos ajudar, em vez de trabalhar com África. É uma escola muito antiga dos anos 1960. Mas, hoje estamos em 2022. Então a Europa está 60 anos atrasada em África. A Europa pensa que o que tem que ver com a África é para a África, mas na verdade também é para a Europa. Tem de ser uma parceria vantajosa para ambos. A Europa está a perder influência e oportunidades. A cimeira foi adiada. E agora, podíamos esperar algo de novo. Mas o que aconteceu? A presidente da Comissão foi para a África e fez exatamente o mesmo circo que veio a ser repetido por antigos líderes europeus.

