Electrocultivos pueden estimular los rendimientos agrícolas

Entornointeligente.com / 15 de Enero – Un equipo de investigadores afiliados a múltiples instituciones en China informa que el electrocultivo puede aumentar los rendimientos agrícolas. En su artículo publicado en la revista Nature Food, el grupo describe el cultivo de guisantes utilizando métodos tradicionales mientras aplica descargas eléctricas a otros cultivos de guisantes. Se ha sugerido el eléctrocultivo como un posible medio para aumentar el rendimiento de los cultivos. La idea es aplicar una corriente eléctrica a las plantas en crecimiento; hacerlo, por alguna razón desconocida, puede aumentar los rendimientos. Múltiples estudios han probado la idea, pero hasta ahora, todos ellos han sido contaminados por reclamos de fallas metodológicas. Ahora, se hacen afirmaciones similares sobre la investigación del equipo en China. Por razones aún desconocidas, el equipo optó por no utilizar un enfoque doble ciego en el estudio. Esto ha llevado a los críticos a señalar que sus resultados podrían provenir de algún otro factor. El trabajo del equipo en China fue simple y directo. Plantaron dos parcelas de guisantes de las mismas vainas de muestra en un invernadero. Luego se ocuparon de los cultivos en condiciones casi idénticas excepto por una: las plantas en una de las parcelas crecieron en un campo eléctrico. Cuando las plantas maduraron y produjeron nuevos guisantes, los investigadores descubrieron que las que crecían en el campo eléctrico producían aproximadamente una quinta parte más del producto. Los investigadores afirman que sus resultados prueban que la eléctrocultura funciona según la teoría, aunque no tenían una explicación de por qué. En particular, los investigadores adoptaron un nuevo enfoque para generar el campo eléctrico en el parche de guisantes. En lugar de sacarlo de la red, lo generaron en el sitio utilizando un nanogenerador triboeléctrico alimentado por energía recolectada del viento y la lluvia, un enfoque, señalaron, que cuesta solo US $ 40. Sugieren que su técnica podría usarse de inmediato como un medio para aumentar el suministro de alimentos para una población mundial en crecimiento. Sin embargo, reconocen que puede haber cierta vacilación por parte de los consumidores preocupados por los posibles impactos en la salud del campo eléctrico en los cultivos.

Hernan Porras Molina

