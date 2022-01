Reportan desaparecida a mujer marabina desde hace 12 días

Entornointeligente.com / Con desesperación y angustia Yajaira Bernier busca incansablemente a su hermana menor quien tiene aproximadamente 12 días de desaparecida. La mujer de 44 años padece de ezquizofrenia, aunque su familiar la mantenía medicada.

El pasado 5 de enero fue la ultima vez que vieron a Yamile Bernier de 44 años. Su hermana comentó que a las 3.00 de la mañana su ser querido la ayudó para sacar el carro y cerrar el portón de su casa. “Yo le dije ya metete a la casa que es muy peligroso y no la volví a ver más”.

Yajaira Bernier comentó que ella llegó como a las 2.00 de la tarde de la estación de servicio y le pareció extraño que su hermana no le hiciera el almuerzo ni saliera a saludarla. “Ella pertenece a una iglesia Adventista y fui a hablar con los hermanos a ver si la habían visto pero desde ese momento comenzó mi búsqueda por toda la ciudad”.

Los familiares interpusieron la denuncia ante la Policía del estado Zulia, ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y en todos los organismo de seguridad. Sin embargo, lo único que saben es que están investigando el caso.

“He ido a todas las morgues, los hospitales, todos los edificios abandonados que veo, debajo de los puentes y no consigo a mi hermana”.

Bernier manifestó que si ha recibido llamadas de personas que dicen haberla visto pero no son seguros. “Me llaman y me dicen que la vieron en algún lugar y salgo a buscarla, pero no es nada seguro”.

Yajaira junto a sus familiares y amigos, salen todos los días a pegar volantes en toda la ciudad de Maracaibo para localizar a Yamile Bernier.

¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3oGlyVa . Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.

LINK ORIGINAL: La Verdad de Maracaibo

Entornointeligente.com