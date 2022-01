Recomendaciones del Dr. Julio Castro para infectados con COVID en el hogar

Entornointeligente.com / El médico infectólogo el Dr. Julio Castro, compartió a través de su cuenta en Twitter una lista de recomendaciones para aquellas personas con familias infectadas con covid-19 en el hogar y evitar el contagio entre los miembros no infectados, asimismo advirtió que no es una gripe la infección por COVID-19.

Proteger en extremo a los más débiles (ancianos y pequeños). Mantener a los “negativos” con el mínimo contacto con los “positivos.” Hacer turnos para comer. Usar tapaboca. Los “negativos” en casa se consideran contactos. #covid19 🧵 Sugerencias para familias infectadas/cuarentena 1)Proteger en extremo a los más débiles(ancianos y pequeños) 2) Mantener a los “negativos” con el mínimo contacto con “+ 3)Hacer turnos para comer 4)Usar tapaboca 5)Los “negativos” en casa se consideran contactos

— Dr. Julio Castro (@juliocastrom) January 15, 2022

Los contactos “negativos” deben tener vigilancia/aislamiento de 5 días desde el último contacto. Si al quinto día del test negativo está asintomático puede regresar a sus actividades. Los “positivos” deben tener 10 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas. #COVID19 6) Los contactos (-) deben tener vigilancia/aislamiento de 5 días desde el último contacto. Si al 5to día :test negativo o asintomático puede regresar el contacto (-) a sus actividades. 7) Los “+” deben tener 10 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas.

— Dr. Julio Castro (@juliocastrom) January 15, 2022

#COVID19 8)Mantener medicamentos habituales ( hipertensión, diabetes, etc.) 9)No se automediquen, la mayoría de las veces solo se requiere de medidas simples para controlar los síntomas 10) Pacientes “especiales” requieren medidas especiales. en estos casos consulte a su médico

— Dr. Julio Castro (@juliocastrom) January 15, 2022

Mantener medicamentos habituales ( hipertensión, diabetes, etc.). No se automediquen, la mayoría de las veces solo se requiere de medidas simples para controlar los síntomas Pacientes “especiales” requieren medidas especiales. en estos casos consulte a su médico. Una vez esté “positivos”, NO ESTÉ REPITIENDO LA PRUEBA ; use la regla de los días para el periodo de contagio y días de cuarentena. Eviten que todos se contagien en casa, alguien debe hacer de “semanero”. NO ES UNA GRIPE: es covid19-Omicron. #COVID19 11)Una vez esté “+” , NO ESTÉ REPITIENDO LA PRUEBA; use la regla de los días para el periodo de contagio y días de cuarentena. 12) Eviten que todos se contagien en casa, alguien debe hacer de “semanero”. 13) NO ES UNA GRIPE: es covid19-Omicron.

— Dr. Julio Castro (@juliocastrom) January 15, 2022

YS/Informe21 (Foto: VOA )

LINK ORIGINAL: Informe 21

Entornointeligente.com