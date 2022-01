Portavoz de premier somalí sobrevive a atentado terrorista

Entornointeligente.com / El funcionario fue herido en el hecho aunque su vida no corre peligro, según fuentes locales.

El portavoz del Gobierno de Somalia, Mohamed Ibrahim Moalimuu sobrevivió este domingo a un atentado perpetrado por un terrorista de la célula Al Shabaab en Mogadiscio, capital de esa nación africana.

A pesar de que la vida del funcionario gubernamental no corre peligro, se le diagnosticó una fractura en una de sus extremidades y un problema en el pecho, por lo que se mantiene ingresado en el hospital Digfeer, según informaron fuentes locales.

El ataque con bomba ocurrido en la carretera Makka Al-mukarama, una de las más concurridas de la nación, iba dirigido al vehículo en el que se trasladaba Moalimuu quien, además de portavoz, es asesor del primer ministro somalí, Mohamed Hussein Roble.

The PM H.E @MohamedHRoble strongly condemns the odious terrorist attack targeting Government Spokesman, Mr Mohamed Ibrahim Moalimu who sustained injuries today but is in stable condition. The PM wishes Mr @MOALIMUU a quick recovery.

— SomaliPM (@SomaliPM) January 16, 2022 Mediante la cuenta del ejecutivo somalí en Twitter se informó que Roble condenó enérgicamente el hecho y deseo una pronta recuperación al alto funcionario lesionado.

Por su parte, el portavoz del presidente de Somalia, Abdirashid M. Hashi dijo en nombre de su máximo dirigente Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo y demás funcionarios gubernamentales que lamentaba el hecho y deseó pronta recuperación al portavoz del jefe de Gobierno.

Poco tiempo después de acontecido el atentado, la célula terrorista Al Shabaab se adjudicó el hecho, uno más en su amplio currículo de acciones contra instituciones y funcionarios somalíes.

