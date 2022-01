Martins, el primer legionario en llegar a la selección

Entornointeligente.com / Marcelo Martins, delantero del Cruzeiro y goleador de la selección nacional, fue el primer legionario en unirse al trabajo de la Verde, rumbo al partido amistoso ante Trinidad y Tobago y la doble fecha Eliminatoria ante Venezuela y Chile.

“Llego con muchos días de anticipación. Será una minipretemporada muy importante para que podamos entendernos mejor, ganar ritmo antes de encarar lo que se viene, que serán partidos claves para Bolivia para seguir en lucha, así que debemos dejar todo en la cancha”, dijo Martins a su llegada a La Paz.

Para hoy se espera la llegada de Luis Haquín. En el caso de Carlos Lampe, Jairo Quinteros, Ramiro Vaca, Franz Gonzáles y Jaume Cuéllar, aún no existe una fecha oficial para su llegada. Es posible que sus clubes los liberen cinco días antes del encuentro con Venezuela pactado para el 28 de este mes, acogiéndose a la norma FIFA.

Entre tanto, The Strongest dio un paso atrás en su postura inicial y decidió liberar ayer a los cuatro jugadores que están convocados a la selección nacional, pero criticó abiertamente el silencio y la falta de comunicación del técnico de la Verde, el venezolano César Farías.

Es así que Jhohan Gutiérrez, Adrián Jusino, Henry Vaca y Fernando Saucedo se unirán a la selección.

“Aclaramos que esta decisión rompe el trabajo planificado con antelación, entendiendo que la selección está por encima de todo; sin embargo, no compartimos la ausencia de comunicación que existió con el seleccionador César Farías”.

El panorama de la Verde cambió en horas, ya que por la mañana se integraron Diego Bejarano, Bruno Miranda y Erwin Saavedra. Por la tarde, también se unieron los jugadores de Always Ready Marc Enoumba, Alejandro Chumacero y Rodrigo Ramallo.

La mala noticia fue el positivo a Covid que dio Alexis Ribera, la de un miembro del cuerpo médico y los cinco casos positivos entre los ocho seleccionados del club Bolívar.

Tres convocados

El caso positivo de Covid-19 del arquero Rubén Cordano (Bolívar) redujo las posibilidades para el cuerpo técnico, dejando a los guardametas Carlos Lampe (Vélez Sarsfield) y Johan Gutiérrez (The Strongest), motivo por el que el director técnico de la selección, César Farías, determinó convocar al arquero Daniel Vaca, que está sin equipo.

Además del delantero César Menacho y el volante Carlos Añez, ambos del club Wilstermann, para sumarse a los entrenamientos en La Paz.

Los tres se sumarán al hotel para ser sometidos a las pruebas PCR antes de realizar las labores con el resto de sus compañeros.

Vaca (43 años) defendió el pórtico del seleccionado boliviano en 16 ocasiones desde 2010: siete fueron en cotejos oficiales en las clasificatorias mundialistas y el resto fueron partidos amistosos. Quedó pendiente atajar en una Copa América. En Argentina 2011 fue convocado por Gustavo Quinteros sin tener acción.

GUTIÉRREZ PODRÍA DEBUTAR EL VIERNES

El partido del viernes frente a Trinidad y Tobago podría marcar el debut de Jhohan Gutiérrez en el pórtico del seleccionado nacional.

Carlos Lampe aún no será liberado por el club Vélez Sarsfield y Rubén Cordano dio positivo al control de la Covid, que se le realizó en el club Bolívar. Entonces, si no existen variantes de último momento, el actual guardameta de The Strongest sería el llamado a cubrir esa plaza.

El partido amistoso entre Bolivia y Trinidad Tobago se juega “sí o sí” el vienes 21, desde las 17:00 en el estadio Patria de Sucre, según la FBF.

