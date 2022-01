+FOTOS | Albi De Abreu interpretará a un paciente terminal en su próxima película

Entornointeligente.com / El actor venezolano, Albi De Abreu se ha dejado ver como tremendo asesino en la serie de la cadena Fox «Cumbia Ninja» y como hippie en el filme «La hora cero», pero ahora se viene con un papel que significó un gran reto en su carrera artística.

Además de sus personajes en «Karroña» y en «El repatriado», una serie que aterrizará próximamente en Disney+, en este año 2022 se viene con su trabajo en «Cumpleañero», donde lo veremos interpretar a un paciente terminal.

Así fue como en una reciente entrevista para el portal de Chévere, el caraqueño contó un poco de este nuevo papel: «Mi personaje se llama Jimmy. Tiene una enfermedad terminal y decide celebrar su cumpleaños con sus amigos para darles la noticia y a partir de ahí, pues, se desenvuelve una historia de amor, familia, amistad y decisiones irreversibles», adelantó.

Al mismo tiempo, declaró que esta producción se grabó en tierras centroamericanas. «Estuve un mes filmando en Panamá, en una playa del Pacífico que se llama Pedasí«, dijo.

Ahora bien, su personaje, Jimmy tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un padecimiento del sistema nervioso.

«Cuando interpretas un personaje como Jimmy, que no tiene opciones y no hay vuelta atrás, que está condenado a una enfermedad que lo debilitará día a día y que no tiene cura; que vive además en un país y una sociedad que tiene miedo de dar este tipo de permisos a las personas de quitarse la vida, pues uno comienza a replantearse muchas cosas», comentó.

Para él «Lo cierto es que cuando tienes una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), tu proceso entra en un desgaste irreversible: el cerebro deja de comunicarse con tus músculos y terminas siendo un cuerpo inerte tirado en una cama y ni siquiera puedes controlar tu mandíbula».

Concluyó dejando saber que «para alguien que tiene que vivir bajo esas circunstancias, poniéndose uno en sus zapatos se empieza a considerar darle el derecho a estas personas de decidir si quieren o no vivir así».

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com