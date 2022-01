Comité Olímpico recuerda legado de “Polón” Múñoz

Entornointeligente.com / Miembros del comité ejecutivo del COD tras la misa realizada ayer. La impronta dejada por Napoleón Roque Muñoz ha sido recordada por el movimiento deportivo nacional al conmemorarse 11 años de su fallecimiento. Para la ocasión, el Comité Olímpico Dominicano (COD) auspició una eucaristía para honrar la memoria y legado de Muñoz, mejor conocido como “Polón”, quien presidió la entidad olímpica por espacio de ocho años (1974-1982).

La misa, que tuvo lugar en la parroquia San Antonio María Claret y a la cual asistieron los hijos de Napoleón, Aleida y César, fue oficiada por el cura Alejandro Gobrin.

Antonio Acosta, presidente del COD, resaltó la impronta que tuvo Polón como dirigente deportivo. “Fue una persona que siempre defendió los principios del movimiento olímpico, la lucha por la dignidad del dirigente deportivo y que luchó por la defensa del Comité Olímpico Dominicano”, expresó Acosta.

Añadió que el ex miembro del Comité Olímpico Internacional no solo se enfocó en los resultados deportivos y las instalaciones, si no que siempre se preocupó por la formación y educación de los deportistas, para que se mantuvieran apegados a los principios que estableció Pierre de Coubertin, padre del olimpismo moderno.

“Luchó para que prevalezca el juego y la filosofía limpia”, dijo Acosta. En el culto estuvieron presentes los miembros del comité ejecutivo del COD, Nelson Ramírez, vicepresidente; Gilberto García, secretario general, y Gerardo Suero Correa, co-secretario general.

