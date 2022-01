Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Caiado suspende agenda após ter febre e sentir dores no corpo Segundo assessoria, político fez exames de Covid e Influenza. Mais cedo, governador de Goiás cumpriu agenda e andou em um ônibus com passageiros, em Goiânia. Por Danielle Oliveira, g1 Goiás

17/01/2022 15h19 Atualizado 17/01/2022

O governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) suspendeu a agenda após ter quadro de febre e sentir dores no corpo. A informação foi anunciada em uma publicação na rede social do político na tarde desta segunda-feira (17). De acordo com a assessoria, ele fez exames de Covid-19 e Influenza e aguarda os resultados. Mais cedo, Caiado cumpriu agenda e andou em um ônibus com passageiros em Goiânia .

1 de 2 Ronaldo Caiado em entrevista à TV Anhanguera — Foto: Reprodução/TV Anhanguera Ronaldo Caiado em entrevista à TV Anhanguera — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Na postagem, que foi feita às 14h56, o governador escreveu que já fez todos os exames e está aguardando resultados. Após a divulgação da informação, diversas pessoas enviaram desejos de melhoras ao político. Caiado disse ainda que está bem.

“Apresentei quadro febril no início desta tarde e, por precaução, pedi para cancelarem minha agenda da tarde. Já fiz todos os exames e aguardo o resultado. Estou bem, mas com algumas dores no corpo. Mantenho vocês informados”, escreveu.

LEIA TAMBÉM:

Caiado recebe 2ª dose de vacina contra Covid-19 em Goiânia Ronaldo Caiado recebe primeira dose de vacina contra a Covid-19

Antes de dizer que teve febre, Caiado lançou ônibus elétrico em Goiânia

Antes de anunciar que teve quadro de febre e dores no corpo, Caiado cumpriu agenda, na manhã desta segunda-feira, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia . Na ocasião, o governador apresentou um ônibus articulado 100% elétrico para circular no Eixo Anhanguera. O político ainda participou da primeira viagem com passageiros (veja vídeo acima) .

Mais cedo, o governador fez um post lembrando do início da vacinação das crianças em Goiânia , que ocorreu nesta segunda-feira. Ele disse ainda que, por isso, a semana estava começando “cheia de alegria e de esperança”.

2 de 2 Antes de anunciar que teve quadro de febre e dores no corpo, governador Ronaldo Caiado cumpriu agenda, na manhã desta segunda-feira, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, Goiás — Foto: Divulgação/Governo de Goiás Antes de anunciar que teve quadro de febre e dores no corpo, governador Ronaldo Caiado cumpriu agenda, na manhã desta segunda-feira, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, Goiás — Foto: Divulgação/Governo de Goiás

“A semana começa cheia de alegria e de esperança, chegou a vez de vacinar as nossas crianças contra a Covid-19”, postou o governador.

“A vacinação é a forma mais segura para evitar as formas mais graves da doença, aquelas em que é necessário o acompanhamento médico e até mesmo internação. Vamos cuidar das nossas crianças, a vacinação salva vidas”, disse Caiado.

Veja outras notícias da região no g1 Goiás .

