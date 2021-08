Yanibel le planta guerra a Roux; insiste en que se renueve directiva de CD

Hoy se presentó en la sede del Tribunal Electoral (TE) un grupo de convencionales, autoridades electas y miembros del partido Cambio Democrático (CD), liderados por la diputada Yanibel Ábrego, para apelar el rechazo que ha hecho la directiva de este colectivo a la solicitud de que se llame a convención extraordinaria.

La medición de fuerza en CD es evidente. Por un lado, Rómulo Roux y la actual junta directiva han rechazado “por improcedente” que se convoque a convención extraordinaria.

Pero, por el otro lado, la facción mayoritaria de los diputados de Cambio Democrático en la Asamblea parece tomar fuerza con el apoyo de convencionales, y con Maribel Ábrego al frente, insisten en que se renueven todos los puestos directivos, desafiando así el liderazgo de Roux.

Yanibel desafía a Roux “Ya nuestros representantes, alcaldes y convencionales no te queremos dirigiendo el partido. Suelta el partido, Rómulo, y danos la oportunidad para gobernar en el 2024”, expresó hoy Yanibel Ábrego, quien respondió acompañada por un nutrido grupo de convencionales las dudas que había plantado Rómulo Roux sobre el respaldo de las bases a este movimiento liderado por la diputada de Capira.

“Queremos ir a una convención extraordinaria ya… Hoy la mayoría de CD exige ir a una convención extraordinaria por los malos manejos de los fondos que está llevando la actual Junta Directiva. Queremos recuperar el partido Cambio Democrático”, señaló Yanibel Ábrego.

Roux denuncia supuesta alianza con el PRD Por su parte Rómulo Roux ha tratado de manejar la situación como una supuesta injerencia del PRD en los asuntos de Cambio Democrático, y también le ha restado importancia al grupo de Yanibel Ábrego y los diputados de la bancada mayoritaria de CD en la Asamblea

“Como partido queremos dejar muy claro que no tenemos ningún tipo de alianza con el PRD, nosotros no tenemos alianza con este Gobierno fallido… Además, 14 personas (diputados) no definen el futuro del partido”, expresó Rómulo Roux.

