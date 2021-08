¡Mira lo que denunció la modelo venezolana Osmariel Villalobos!

Entornointeligente.com / Angélica Álvarez.- La modelo y presentadora venezolana, Osmariel Villalobos (33), era víctima de violencia doméstica por parte de su expareja el empresario mexicano, Germán Rosete , así lo denunció este domingo 15 de agosto.

En el video la venezolana señala: “Fui víctima de maltrato físico , emocional y verbal de mi expareja, que me expuso a la humillación más grande de mi vida. Esa persona que juró protegerme y cuidarme, esa misma persona me maltrató. Y les quiero contar de mi propia boca para que no existan suposiciones” en su cuenta en Instagram.

Villalobos tomó la decisión de dar a conocer lo que ocurría públicamente, luego de que lo encontró siéndole infiel en una fiesta el pasado 11 de agosto.

Cuando descubrió al agresor, ella relata que este le exigió que se fueran juntos, sin embargo, ella se negó y él empezó a discutir, se puso “muy agresivo y le rompió el vestido”, la siguió al hotel donde se estaban hospedando, la tiró al suelo, luego ella tuvo que ir al médico donde fue evaluada y después hizo la acusación sobre los hechos.

” Me insultaba , me pegaba en la cabeza, entramos al taxi y en el camino me seguía rompiendo el vestido, en una de esas me pongo a grabarlo para que se dé cuenta al día siguiente, se enfureció y me quería romper el teléfono. Obviamente no pude grabar nada”, contó Osmariel Villalobos .

