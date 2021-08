Miles de prisioneros vinculados al Estado Islámico y Al Qaeda fueron liberados por los talibanes en Afganistán (VIDEO)

Las tropas del gobierno afgano entregaron la base aérea de Bagram a los talibanes el domingo por la mañana. La base alberga la prisión de Pul-e-Charki, que tiene alrededor de 5.000 prisioneros. Es el más grande de Afganistán y es conocido por sus malas condiciones. Un bloque de celdas de máxima seguridad albergaba a miembros de al Qaeda y los talibanes, dijeron los informes.

Las imágenes publicadas por una agencia de noticias independiente afgana, que apoya a los talibanes, parecen mostrar a militantes dejando salir a los presos.

Prisoners leaving Kabul jail after being broken out by Taliban. pic.twitter.com/B84F2UrtEA

— Richard Engel (@RichardEngel) August 15, 2021

