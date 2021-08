Infidencias y confidencias del 16 de agosto del 2021

Entornointeligente.com / Glosas de la realidad política de Panamá del 16 de agosto del 2021

Válgame dios. Se comenta que nuevamente el Mentholatum canalero de Cachaza será noticias; sendas demandas recorren los juzgados y dicen que no serán tiradas a ningún tinaco porque ya la Dima no existe, en serio.

Plan de estudios . Un anuro le manda a decir al Boss de ‘Kleiton’ que los planes de estudios de los matasanos especiales en Barbería no se están cumpliendo en Transístmica y en la Altiva.

Plan de estudios 2 . Que aparte de las apendixs y vesículas no saben más nada! Que los temas que importan al país, no los deja rotar! En el nosocomio de Niños y del Cáncer están esperando a los resis de cx de la Transístmica. Huir no vale la pena!

Sonando . Entre los círculos de entogaos se escucha fuertemente que un Araúz será el reemplazo del mosquetero de la plaza de la Democracia que tiene el periodo próximo a vencer. Eso como que echa por tierra el run run de la reelección.

Coge aire . Me chatea un ‘bichólogo’ que se nota que Paco Burbuja tiene formación castrense. Conseguir que los funcionarios y la people se vacune no puede ser con amenazas, que mejor con el diálogo y algún incentivo logra los ‘mesmos’ resultados.

Picanteo . Se supo que los electoreros les aguaron la fiesta a los que querían el control absoluto del Partido del Picanto. Suspendieron lo actuado por el Tribunal de Ética y el pelao vuelve a la Presidencia. Ojo con los cheques, que viene duro con la auditoría forense.

Picanteo 2. Y por aquellos mismos lares, ahora que se suspendió la expulsión de partido, el villano tiembla, pues sabe que no podrá manipular el llamado a elecciones con el que pretendía controlar el partido totalmente.

Endiablao . Me contaron que hay un asesor en Cárdenas que se dedica a acosar duro duro a las damas. Y como no es la primera vez que el man le dan esos arrebatos, dicen que tuvo algo igual por los lados de los techos.

Eso suma . En varias instituciones semi y autónomas que generan $$ no les han pagado un bono que les corresponde por el tiempo pandémico. La gente se está organizado para reclamar ese billetico.

Huequerío . Me cuenta un comebollo que la calle principal de Potrero Big piden a gritos al secre tapa huecos que reparen las calles y no solo por donde pasa la suegra. Será que le está factura al mandamás porque vive por allá.

Billetito . El gordo y Pitufina le mandaron a pagar a la ex 7 mil kanguros de meses acumulados para que la guial de New Chorrillo no les cerrara las calles, mientras tantos los demás esperando un milagro para sus pagos, qué suerte tiene.

Achantaos . Barrio Balboa tiene una población de 40 mil almas y solo 3 mil han aplicado a la plataforma para el programa de labor social y recibir el vale digital. Gaviotín,¿no quieren el chen chen o falta tecnología?

Tiembla tierra . El fin de semana en el Parque Feullet las discusiones eran sobre las notarías de la Bollo Town. Según Papá Majada, que lleva las últimas, los brazos de los padrastros dominan ese nicho. Y como que vienen más locales.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

