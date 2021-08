Citgo registró ganancias en sus resultados del segundo trimestre de 2021

Entornointeligente.com / The Citgo Petroleum Corporation headquarters are pictured in Houston, Texas, U.S., February 19, 2019. REUTERS/Loren Elliott – Publicidad – CITGO Petroleum Corporation (CITGO) publicó el día de hoy sus resultados de desempeño correspondientes al segundo trimestre de 2021, incluyendo ingresos netos de 3 millones de dólares, EBITDA¹ de 214 millones de dólares, y EBITDA² ajustado de 208 millones de dólares, marcando así el primer trimestre rentable de la compañía desde el tercer trimestre de 2019.

“En vista de los múltiples desafíos que hemos enfrentado durante 2020 y la primera mitad de 2021, este regreso a la rentabilidad es particularmente satisfactorio, sobre todo teniendo en cuenta la lenta recuperación de los márgenes de ganancias que estamos experimentando debido a los efectos persistentes de la pandemia”, dijo el Presidente Ejecutivo de CITGO, Carlos Jordá. «Todos en CITGO hemos continuado trabajando y administrando cuidadosamente los gastos y tomando algunas decisiones difíciles mientras nos mantenemos enfocados en la seguridad y en la excelencia operativa».

También durante el trimestre, las operaciones de CITGO y de gran parte de la industria de refinación se vieron afectadas por el cierre –de casi una semana– del poliducto Colonial, lo que obligó a los equipos de CITGO en Houston y en Lake Charles a ajustar las operaciones en tiempo real.

“Por supuesto, la interrupción del poliducto Colonial fue inesperada, pero el equipo de CITGO respondió con agilidad y profesionalismo”, dijo el Presidente Ejecutivo, Jordá. «Nos complació recibir comentarios positivos de nuestros clientes sobre nuestra respuesta efectiva al cierre».

A pesar de los márgenes de refinación reducidos y la interrupción del poliducto Colonial, las operaciones fueron sólidas en las refinerías de Lake Charles y Lemont durante el segundo trimestre, con tasas de utilización de 87% y 97%, respectivamente. La operación de la refinería de Corpus Christi fue impactada negativamente tanto por cortes de energía de terceros como por interrupciones operativas que afectaron a varias unidades, lo que resultó en una tasa de utilización del 78% para el trimestre. En cuanto al área de mercadeo, tanto los volúmenes como los márgenes de ganancias de productos –con y sin marca– mostraron una mejora significativa en el segundo trimestre.

“Estoy orgulloso del arduo trabajo y del sacrificio de nuestros empleados que ayudaron a hacer realidad nuestro retorno a la rentabilidad”, dijo Jordá. “Con mejores márgenes, mejor desempeño comercial y operativo, y disciplina financiera continua, creemos que CITGO está bien posicionada para beneficiarse del fortalecimiento de la economía y de la demanda de nuestros productos a medida que avanzamos hacia la segunda mitad del año 2021,» agregó.

Aspectos destacados del segundo trimestre:

Exportaciones: Las exportaciones de productos refinados durante el segundo trimestre promediaron 132.000 barriles por día (bpd), un aumento de más del 30% con respecto al primer trimestre. Se espera que las ventas por exportación sigan fortaleciéndose durante la segunda mitad del año, a medida que la demanda en Latinoamérica continúe recuperándose.

Rendimiento de las refinerías: el rendimiento total de las refinerías en el segundo trimestre fue de 732.000 bpd, incluidos 63.000 bpd de materias primas intermedias. La utilización general de la capacidad de destilación de crudo fue de 87% mostrando mejora con respecto al primer trimestre, a pesar de las interrupciones de energía de terceros que afectaron las operaciones en la refinería de Corpus Christi.

Cambios de personal durante el segundo trimestre: El 23 de junio de 2021, Ernesto José Hernández Bolívar y Luis Giusti Lugo fueron nombrados miembros de la Junta Directiva de CITGO Petroleum Corporation. A partir del 1 de junio de 2021, Balvy Bhogal-Mitro fue ascendida a Vicepresidenta de Planificación Estratégica y Corporativa, reportando directamente al Presidente Ejecutivo de CITGO, Carlos Jordá. Más recientemente, el pasado 10 de agosto, Mark Holstein fue nombrado Asesor Jurídico General tras ocupar la posición de manera interina desde Diciembre 2020.

Gasto de capital / Otros: La proyección de 2021 para los gastos de capital, paradas de mantenimiento programadas y catalizadores se redujo a aproximadamente a 460 millones de dólares de los 568 millones de dólares previamente anunciados después de cambiar el momento de la parada de mantenimiento programada de Corpus Christi del cuarto trimestre de este año al primer trimestre de 2022. Con esta revisión, los gastos de capital, paradas de mantenimiento programadas y catalizadores siguen estando muy ponderados en la segunda mitad de este año. Con base en la mejora de los resultados de desempeño, a partir del 1 de julio de 2021, la compañía restableció el pago de los salarios completos a los empleados, revirtiendo la reducción del 10% que se había fijado en enero de 2021, y restableció la contribución del empleador al plan de jubilación 401(k) de la compañía.

Visión general de la industria:

El segundo trimestre de 2021 fue un período de mejora, tanto para la economía global como para las refinerías que aportan productos para mantener esa economía en funcionamiento. El producto interno bruto (PIB) real de Estados Unidos aumentó a una tasa anualizada del 6,5% en el segundo trimestre. El aumento de las tasas de vacunación también permitió una gran mejora en la movilidad. Ambos aspectos resultaron en una mayor demanda de productos refinados. Los cambios en los factores clave para la industria de refinación de EE. UU. durante el segundo trimestre incluyen:

La demanda de petróleo en EE. UU. aumentó a 19,78 millones de barriles por día (MMBPD) en el segundo trimestre, superando los 18,4 MMBPD del primer trimestre de 2021, con notables incrementos en la movilidad y la actividad económica. Se espera que continúe el crecimiento de la demanda. La demanda de gasolina en EE. UU. ha seguido mejorando, promediando en el segundo trimestre un 5% por debajo de lo registrado en el segundo trimestre de 2019. Para el mes de julio, la demanda de gasolina estuvo solo un 1% por debajo de la demanda de 2019, lo que refleja la recuperación de los viajes internos de verano. Sin embargo, con la persistente amenaza de las variantes del COVID, se espera que la demanda de gasolina, tanto en EE. UU. como en el mundo, termine el año un 2 a 3% por debajo de los niveles de finales de 2019. La demanda de destilados en EE. UU. terminó el trimestre un 1% por encima del segundo trimestre de 2019, en consonancia con el sólido aumento del PIB. La demanda de combustible de aviación en EE. UU. continúa aumentando a un ritmo lento y constante, con el segundo trimestre ahora un 29% por debajo del segundo trimestre de 2019 en comparación al 35% por debajo del primer trimestre de 2021. Para todo el año, se espera que la demanda de combustible de aviación en Estados Unidos alcance un promedio del 20% al 25% por debajo de lo registrado en 2019. La confianza del consumidor en los viajes ha aumentado tanto en Estados Unidos como a nivel mundial; sin embargo, la propagación de variantes del COVID más contagiosas podría continuar teniendo impactos negativos en la demanda, particularmente en los viajes internacionales, ya que es posible que se impongan restricciones de viaje adicionales. La utilización de las refinerías en EE. UU. promedió 88% durante el segundo trimestre y se disparó por encima del 91% en julio para satisfacer la demanda de gasolina por la temporada de verano. Con las mejoras continuas esperadas en la demanda de productos, se proyecta que la utilización de refinerías durante el resto del año se ubique aproximadamente un 3% a 5% por debajo del rango estacional histórico. Los márgenes de refinación en EE. UU. mejoran trimestre tras trimestre. Sin embargo, la mejora en los márgenes de ganancia domésticos, en comparación con los mercados internacionales, incentivó un exceso de oferta en las importaciones europeas lo que moderó la recuperación de los márgenes de ganancia estadounidenses. No obstante, estamos cautelosamente optimistas, esperando que la segunda mitad del año sea mejor que la primera a medida que la recuperación global continúa. Más detalles en CITGO



