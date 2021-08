Após tumulto, voos comerciais são cancelados no aeroporto de Cabul

Após tumulto, voos comerciais são cancelados no aeroporto de Cabul Vídeos publicados nas redes sociais mostram cidadãos afegãos tentando entrar em aviões para deixar o país. Militares norte-americanos dispararam para o alto para conter multidão. Por G1

16/08/2021

1 de 2 Afegãos se aglomeram na pista do aeroporto de Cabul no dia 16 de agosto para tentar fugir do país após o Talibã assumir o controle do Afeganistão — Foto: AFP Afegãos se aglomeram na pista do aeroporto de Cabul no dia 16 de agosto para tentar fugir do país após o Talibã assumir o controle do Afeganistão — Foto: AFP

Os voos comerciais no aeroporto de Cabul foram cancelados nesta segunda-feira (16) após o registro de cenas caóticas com cidadãos tentando embarcar em aviões para deixar o Afeganistão , agora dominado pelo Talibã . Os voos militares continuam operando.

“Por favor, não venha para o aeroporto”, disse uma autoridade do aeroporto.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram várias pessoas tentando entrar em aeronaves que estavam prestes a deixar o Afeganistão.

Durante o tumulto, agentes das tropas dos Estados Unidos, que estavam no aeroporto para ajudar os norte-americanos a embarcarem, atiraram para o alto.

“A multidão estava fora de controle”, afirmou um oficial à agência de notícias Reuters. “O disparo foi feito apenas para neutralizar o caos.”

Mais de 60 países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Japão e França, publicaram um comunicado em que fazem um apelo para que cidadãos afegãos e estrangeiros tenham permissão para deixar o Afeganistão em segurança.

'Situação pacífica'

Autoridades do Talibã disseram nesta segunda que não receberam relatos de confrontos em todo o país desde que tomaram Cabul .

“A situação é pacífica, de acordo com nossas informações”, disse um dos principais membros do grupo extremista.

Rápido avanço do Talibã

A queda do governo afegão para o Talibã ocorre 20 anos depois de o grupo extremista ser expulso de Cabul pelos Estados Unidos, que invadiram o país dias após os ataques de 11 de setembro de 2001.

Em abril, o presidente Joe Biden havia anunciado a retirada de todas as tropas do país até 11 de setembro deste ano.

O Talibã avançou rapidamente depois de que a maior parte das forças lideradas pelos Estados Unidos deixaram o país em julho, e a queda de Cabul ocorre antes do previsto pelas autoridades norte-americanas.

Segundo a Reuters, a estimativa dos serviços de inteligência norte-americanos era de que o Talibã chegasse a Cabul em setembro, com uma possível tomada do poder em novembro.

2 de 2 Talibã toma o poder no Afeganistão — Foto: G1 Talibã toma o poder no Afeganistão — Foto: G1

