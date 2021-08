AD se esta fusionando al PSUV para ser un factor de poder ampliado y de coraje partidista

Entornointeligente.com / El Capitán y diputado, Diosdado Cabello Rondón, es estratega político que conoce bien las contingencias por la cual el Psuv viene pasando y, ante esta realidad hace un giro y de la conducta verbal hacia el pueblo logra encadenar una metodología que llamamos conducta- conducta. Un concepto que identifica al partido con una categoría de liderazgo para movilizar toda una estructura social hacia objetivos muy definidos. Así, la conducta quedaría bajo sujeción de la palabra y sería sensible a ésta como a sus líderes de tercer rango. Constituye un fenómeno que aplicó Rómulo Betancourt en un mitin donde estuve presente, siendo niño, detrás de los muros negros de Lagunillas y el discurso estaba dirigido a los trabajadores petroleros. La meta es que cada ciudadano moldee su conducta al partido Psuv, se olvide de la vieja AD que fue la fuerza que alimento al partido nuevo de izquierda junto a COPEI, donde el padre del comandante Chávez era su mentor en Barinas y Ambos padre e hijo tuvieron una relación de amistad con mi padre cuando era jefe de planta de CADAFE en época de gobierno del Doctor Rafael Caldera Rodríguez. Luego del trabajo ideológico que se viene haciendo desde años atrás AD será el Psuv, un partido cuya incidencia neoliberal ya sería un presente político en el ejercicio de su gobierno, como el mayor partido de Venezuela.

Se viene aplicando una metodología descrita por Lowe, (1979), que consiste en comparar las ejecuciones de humanos verbales, pre- verbales y de no humanos bajo el mismo programa de reforzamiento, (Fundamentalmente de intervalo fijo), es decir, se trataría de contrastar el hacerlo bajo condiciones supuestamente equivalentes. De acuerdo, con los resultados en estas primarias, el porcentaje en el resultado fue igual para todos, tanto el ciudadano de mayor categoría como el no- humano asistieron por igual a votar con ejecuciones de conductas muy parecidas sin importar casos particulares como una sola máquina para sufragar, problemas de adelantamiento en las colas, el calor, la situación de los incapacitados y de tercera edad para trasladarse y depositar su voto con un cartoncito que se les entregaba antes de entrar al interior de los lugares destinados para tal fin.

De una manera perceptiva, y asumiendo las categorías de Lowe, tenemos que humanos- verbales serían los profesionales, , los pre- verbales describe a un segmento de la clase media y los artesanos y comerciantes del comercio informal, los no- humanos seriamos lo que permanecemos en la ignorancia creyendo que las normas y deberes es el todo o simplemente es el grueso de la población considerada como analfabeta, muy ligados a la tarjeta negra de AD con una representación gráfica de un humano teniendo un mendrugo de pan y su liqui- liqui.

Hay un gran contenido de reglas, pero, es el contenido lo que interesa. El buen lenguaje del dirigente Bernabé Gutiérrez será olvidado y sus respuestas positivas al gobierno serán ancladas al pasado junto a él, tal como lo hicieron con el Doctor Henry Ramos Allup, quién ya se encuentra aislado y, a pesar del conocimiento político de ambos en el manejo de estrategias políticas, les aplicaron la metodología de Matthews, (1977), Harzem, (1978) Lowe, (1979) y Torgrud- Holborn, (1990).

Ahora, solo surgen manipulaciones experimentales, estabilidad de las respuestas para que sean efectivas en el programa secuencial dado. Un ejemplo, cada acto es provocado por la alineación de poderes, ya en lo último de esta fase, el cronograma es perfecto, renovación de las autoridades del CNE, anuncio de elecciones para gobernadores y alcaldes, y haciendo emparedado elecciones primarias en AD- Psuv- Guaido- Oposición abierta a todos y luego ya anunciado con dos meses de anterioridad, una reunión en un país afín a la izquierda con los diferentes partidos pro Maduro y así lograr una AD- Psuv unificada por la voluntad de venezolanos catalogados en estas metodologías como no- humanos que le dieron el triunfo a Chávez y luego a nuestro presidente Maduro, siendo el estratega mayor Nicolás Maduro Moros, un sindicalista pormenorizado y el ingeniero de sistemas, programador y militar Diosdado Cabello Rondón.

Las contingencias ya están dadas, es el repartimiento de los factores de poder. Hay otras metodologías ya sean científicas o empíricas. Pero, ya están dadas las consecuencias y solo quedan las motivaciones de parte de las mujeres adecas ancladas en los programas CLAPS que tienen el control de cada circuito municipal.

El Psuv viene asumiendo un posicionamiento cognitivo tanto de la militancia adeca como la gente de Primero Justicia que respalda a Henrique Capriles Randosky, ya Timoteo Zambrano y Alfredo Fermín son del Psuv. Estamos hablando de una psicología científica, donde la naturaleza de los procesos cognitivos,( sobremodo del lenguaje y pensamiento), cumplen dentro del ámbito de estudio una respuesta a un conjunto de símbolos e iconos que reflejan el perfil de algo amado y percibido como un bien, en este caso la figura de Hugo Chávez Frías idealizado junto a un conjunto de mensajes dados en discurso por Carlos Andrés Pérez con el fin de atomizar a quienes no han logrado procesar esta información de las analogías en los partidos políticos en Venezuela desde la llegada del comandante Chávez a Miraflores. En mi urbanización, todas las jefas de calle son adecas y portan el carnet del Psuv y, no les agrada que le digan camaradas o izquierdistas. Poco asisten a los actos del partido, son renuentes porque en ellas, no se ha completado el mapa mental.

No olvidemos que el protector del comandante Chávez fue un militar, era el Ministro de Defensa de Carlos Andrés Pérez, Ocho Antich. Desde su época de Escuela en La Academia, nadie ignoraba de su ideología fue de las enseñanzas castrenses que se profundizó al aliarse al comandante Fidel Alejandro Castro Ruz, dejando atrás, en la lejanía del tiempo sus enseñanzas socialcristianas.

Las teorías políticas se corresponden a un eslabón más de una cadena causal que tiene su explicación final en el ambiente y su adecuación a una conducta con sus variables independientes para determinar de una manera operante, el lenguaje, (Skinner, 1945). Que debe ser desarrollado por el ciudadano, una vez integrado a la comunidad Psuvista, sí es colectivo o agitador social, profesional que ahora es vendedor informal o simplemente simplificado en un código para facilitarle una bolsa de comida y no vaya a las empresas, hasta que se consuma la fusión de los partidos políticos en una sola verdad o realidad.

Así lo ha anunciado Kazdin, (1978/1983) con los aportes watsonianos que evidencian un total desapego y hasta cierto desprecio sobre el desarrollo social y de los bienes y servicios públicos, porque solo interesa apuntar a posiciones cognitivas para coexistir con las posturas de líderes políticos que manejan variables conductistas de carácter privado para somatizar a los ciudadanos, en este caso, a los latinoamericanos y venezolanos porque corresponde a un programa común del Foro de Sao Pablo, donde solo dos partidos tienen que vivenciar la política venezolana.

La conducta verbal es fundamental en este caso, porque se experimenta sobre el comportamiento de los individuos para hacernos ver que AD- Psuv y ahora Guaido son la misma respuesta y, tarde o más temprano lo veremos en la celda de Ramo Verde, en un cuartel que se ha convertido en la casa del oscurantismo, como es conocido hoy el Panteón Nacional por los amantes de la hechicería.

Los resultados ya se muestran de una manera clara. Se han generado patrones de respuestas y solo hay que esperar la imitación de conductas, sin muchas variaciones.

Estos procesos llamados internos en toda estructura partidista también fue sujeto de investigación por el psicólogo Vygotsky, (1962), quien comparo a los militantes adultos como niños, que en su ignorancia siguen cualquier verbalización hasta interiorizarse y ya en la conciencia, esas informaciones responden solo por estigmatizaciones, es el mismo método utilizado por las Asambleas Pentecostales de Venezuela para idiotizar a sus feligreses

Todo implica un juego político a nivel estructural. Donde una imagen se opera o es superpuesta sobre otra, como en el caso del Estado Apure, una región expresamente delicada por el movimiento de guerrillas de los tres bandos, a favor de Bogotá, a favor del oficialismo bolivariano de Venezuela y otra de disidencia con un diputado general y un candidato a gobernador, cuyos papeles han sido grises y pálidas en el Ejecutivo Nacional.

Estas teorías son exactas y comprobadas en el campo de las ciencias.

Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios Marcos Pérez Jiménez, Edmundo Fernández, Martín Márquez Añez y Mario Vargas, unos conocidos y otros desconocidos en la historiografía del país se dispusieron a tumbar AL General Isaías Medina Angarita y, sin necesidad de ir a Suecia y Noruega para buscar auxilio y lograr que México se prestara al oscurantismo que López Obrador, otro adeco más escondido en las alas de sus antiguos partidos, para reunirse para decidir sobre el futuro del país. Estos hombres de la vieja generación se reunieron en una sala de juegos de una taberna en Caracas para dialogar sobre el futuro del país, Betancourt que es un político e ideólogo se documentó y transcribió un Plan de La Patria de veinte años fue solo una vez presidente y puso en marcha la revolución industrial como desarrollo del país y preparó a Carlos Andrés Pérez para encauzar los destinos de la patria.

¿En la actualidad, donde esta Eduardo Fernández? Quizás sea el hombre más conocedor de la política venezolana e ideólogo en importancia y no emite una opinión para salvar a la república. De Alfredo Fermín, ya sabemos su historia al igual que la del dirigente Antonio Ledezma se acobardaron cuando CAP les dio autorización de tomas las riendas del partido Acción Democrática para retener la presidencia de la república y ya se avizoraba el incidente para frenar el incidente en Nicaragua en una triangulación del poder entre el comandante cero, Edén Pastora, Violeta Chamorro y Daniel Ortega para detener los malos impulsos del actor de cine vaquero Ronald Reagan que desato una guerra subterránea en Centroamérica, como lo hizo Bush padre y George Bush hijo, que prendió la mecha en Afganistán para terminar asesinando a Mohammad Gadafi en Libia. ¿Qué puede saber un drogadicto y un actor de vaqueras de política? Bueno Cap. Prosigo- tuvo que enviar al diputado Cristóbal Hernández y ubicarlo en La Torre Camoruco, en el piso diez y seis de Valencia para que pusiere orden por la cercanía a la Base Aérea de Palo Negro

Es tiempo de reunirse en Caracas y tomar una sola decisión en defensa de la República Bolivariana de Venezuela.

El poder tiene sus reglas y se puede debatir, sí el 19 de abril de 1810 al igual que el 11 de abril 2002 tienen similitud. Es juego de actores para reconocer a Fernando VII y no a José Bonaparte y, hoy a Nicolás Maduro Moros como presidente legítimo de Venezuela y no ha Juan Guaido. Queda entonces, el camino abierto para la declaración de la independencia el 5 de julio de 1811 y Nicolás Maduro Moros, el elegido por el comandante Chávez como su sucesor será ratificado por una conciliación de partidos el próximo 21 de noviembre de 2021, cuando un viernes se inició la mesa de dialogo en Ciudad de México en un Museo histórico, Luego en otro proceso electoral abierto sería proclamado bajo el voto universal del pueblo como el presidente plenipotenciario del país. Gracias al sufragio de un buen número de venezolanos que con y sin conciencia política y uso de la razón jugaron a su propia conciencia e ignorancia política.

También es significativo que la primera constitución de Venezuela fue gracias a un golpe de Estado y, a la vez se proyectó como típica asociación entre golpe o revolución, y orden constitucional al sostener que detrás de cada institución hay un caudillo: Paéz, Monagas, Falcón, Guzmán Blanco, Crespo, Castro, Pérez Jiménez, y Betancourt. Desde luego, en este último caso nos referimos a la de 1947 porque la de 1961 tendría signo unitario producto del consenso del 23 de enero. Algo excepcional en nuestra historia, en cuanto a la de 1999, sí es cierto que se aprobó luego de las elecciones de 1998, no es menos cierto que recogió el plan de los golpistas de 1992, y más concretamente de Chávez y reúne figuras de Isaías Baduel, Urdaneta, Chirinos, Arias Cárdenas, García Caneiro y el falconiano Chirinos.

