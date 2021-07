VHP: ‘Financieel-economische situatie enigszins op goede spoor’

Entornointeligente.com / – De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) prijst de regering-Santokhi/Brunswijk in een felicitatieboodschap dat die met vereende krachten erin is geslaagd de financieel-economische situatie enigszins weer op het goede spoor te brengen. Het huidige kabinet is vrijdag precies één jaar aan de macht.

Het dagelijks bestuur van de grootste coalitiepartij zegt ervan bewust te zijn dat de regering een immense taak heeft om uit de financieel-economische crisis te geraken. “Prudent beleid en openbaarheid van bestuur zijn van eminent belang, want deze kernwaarden zullen de regering helpen de heersende crisis om te buigen naar welzijn voor iedereen”, aldus de VHP.

De partij geeft aan blij te zijn dat de regering luistert naar de kreten van het volk en spreekt de hoop uit dat de vele aanbevelingen vanuit de samenleving zullen worden opgevolgd. “De VHP zal haar politieke rol blijven vervullen en de regering kritisch begeleiden om Suriname weer gezond te maken”, belooft het dagelijks bestuur tot slot.

