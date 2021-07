Geschorste medewerker MZ verontschuldigt zich

Entornointeligente.com / – Isman Antomoi, de medewerker wiens schorsing door de Medische Zending (MZ) breed is uitgemeten in de pers, heeft zich verontschuldigd voor zijn gedrag naar minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en zijn werkgever toe. MZ had donderdag een gesprek met de gezondheidsassistent, die de gelegenheid kreeg zich te verweren.

Antomoi zou daarbij hebben gezegd dat het nimmer zijn bedoeling was het imago van MZ te schaden. Ook heeft hij nog steeds alle intenties “om het goede werk dat de Medische Zending doet voort te zetten”. Antomoi, die werd geschorst omdat hij zich niet correct zou hebben uitgelaten tegenover Ramadhin toen die met een Nederlandse missie de MZ-poli te Laduani aandeed, wil nog steeds deel blijven uitmaken van de organisatie.

De directie heeft ook gesproken met drie vertegenwoordigers van de zeventig Saramaccaners die 12 juli in een brief aan vicepresident Ronnie Brunswijk vroegen om de – in hun ogen – onterechte schorsing terug te draaien. “Hoewel de Medische Zending niet is opgenomen in de correspondentie, heeft de directie vanwege de relatie die zij heeft met haar gemeenschappen toch gemeend een persoonlijk gesprek met drie ondergetekenden te voeren.”

Volgens MZ werd tijdens dit gesprek duidelijk voor de vertegenwoordigers dat de brief niet in de juiste context is geplaatst. De directie zegt te allen tijde voorstander te zijn van dialoog en hoopt dat partijen bij onduidelijkheden ervoor zullen zorgdragen om eerst rond de gesprekstafel plaats te nemen, voordat andere acties worden ondernomen die voor imagoschade en verstoorde relaties kunnen zorgdragen.

