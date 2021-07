Alba-TCP traza estrategias y acciones ante ataques mediáticos contra Cuba

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) activó este viernes una Reunión de los Medios de Comunicación de Países que integran el organismo, para trazar estrategias frente a los ataques mediáticos contra Cuba, anunció el secretario Ejecutivo de la Alba-TCP, Sacha Llorenti, encuentro en el cual participó también el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez.

Llorenti expresó que este viernes 16 de julio, la Cancillería de la República de Cuba denunció una serie de ataques cibernéticos, y que el imperialismo norteamericano intenta agredir a los pueblos y a los gobiernos del mundo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.

Condenó el ciberataque perpetrado desde el 11 de julio contra el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, acción que generó accesos falsos en grandes cantidades y comprometió la integridad de sus servidores.

Asimismo, alertó que la nación caribeña sufre la misma táctica aplicada con anterioridad en países que forman parte del Alba-TCP como Venezuela, Bolivia y Nicaragua, lo cual es una estrategia estadounidense para derrocar gobiernos soberanos.

“Investigadores de distintos lugares del mundo han denunciado una campaña de manera sistemática y de manera continua de la que es víctima Cuba en los últimos días, campaña orquestada que intenta desacreditar al Gobierno cubano, para provocar un estallido social y así provocar una intervención extranjera, colapsada y financiada por el Gobierno de los Estados Unidos”, afirmó.

Recalcó que “este no es un hecho aislado y no es un hecho que no se repetiría. Lo mismo vivió Venezuela en el año 2017, lo vivió Bolivia en el año 2019, lo vivió hace poco la hermana República de Nicaragua, lo vi desde distintas magnitudes de hermanos y hermanas del Caribe, ahora esos ataques se intentan perpetrar contra Cuba”.

El Secretario Ejecutivo de Alba-TCP enfatizó que el mensaje que se quiere enviar, es de absoluto respaldo a Cuba, y acotó que esta reunión busca tener una hoja de ruta de trabajo absolutamente clara, para así contrarrestar este tipo de ataques mediáticos por parte de los medios de comunicación.

Llorenti reiteró el respaldo del Alba-TCP al Gobierno y pueblo de Cuba ante los recientes intentos de desestabilización promovidos por Estados Unidos, las agresiones comunicacionales perpetradas a través de medios informativos y redes sociales están dirigidas a generar caos en la isla, con el fin de justificar una intervención humanitaria.

Tras culminar la reunión con los presidentes, presidentas y representantes de los medios de comunicación de los países que integran Alba-TCP, los representantes conformaron un Frente Único para combatir la desinformación.

Llorenti resaltó que del lado de los pueblos reina la verdad, el escrito de paz, de diálogo y el desmontaje de todas las campañas mediáticas para defender los intereses de los pueblos.

Anunció que el organismo se encuentra en sesión permanente junto a todos los medios públicos que conforman la Alianza, con el propósito de desmantelar matrices y evitar ataques.

Sacha Llorenti manifestó que se ha visualizado la solidaridad expresada, no solamente por los gobiernos, sino por los pueblos del mundo, “no solamente la solidaridad ha sido de Venezuela, de Nicaragua, de los países del Alba, sino mucho más allá, incluso en los Estados Unidos, en Europa, África y Asia, manifestándose en favor de la Revolución cubana”.

Ante ello, expresó que el pueblo cubano ha manifestado durante 60 años su solidaridad, enviando médicos. “Mientras que Cuba enviaba médicos a Nicaragua, el Gobierno de Macri enviaba armas para la dictadura y se consolidara un golpe de Estado en Bolivia”, señaló.

Hizo un llamado a los países del mundo a defender los procesos y la Revolución, ya que son las revoluciones de los pueblos, “así como nos reunimos para defender la verdad, hay otros que se reúnen para mentir, difamar y utilizar laboratorios sociológicos y psicológicos, para tratar de que exista descontento social y así cumplir con su agenda, a los que ellos llaman cambio de régimen, para adueñarse de los recursos naturales, para seguir beneficiando a élites y grupos, corporaciones en el mundo. Nuestra lucha es permanente, y en este caso en particular nuestra defensa es la Revolución cubana”.

Por su parte, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, exhortó a los presidentes, presidentas y representantes de los medios de comunicación del Alba-TCP a incorporarse de inmediato para construir una agenda y diseñar estrategias para desmantelar las matrices de opinión.

